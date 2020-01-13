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Nicole Bahls é hospitalizada às pressas após passar mal em programa

Apresentadora Nicole Bahls passou por uma crise alérgica severa e precisou ser hospitalizada para tratar da doença

Publicado em 13 de Janeiro de 2020 às 09:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jan 2020 às 09:07
Marcelo Bimbi levou a esposa, Nicole Bahls, para o hospital às pressas após crise alérgica Crédito: Reprodução/Instagram
Nicole Bahls passou por uma situação complicada na noite da última sexta-feira (10). A musa acabou tendo que ser hospitalizada às pressas depois de gravar o programa da Lexa para o Multishow. 
Nos bastidores da gravação, a apresentadora já estava tossindo e tomando remédios durante a gravação, mas à noite teve uma crise alérgica e foi levada direto para o hospital pelo marido, Marcelo Bimbi

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De acordo com o Uol, as primeiras informações vieram da colunista Fábia Oliveira, de O Dia, que na manhã do sábado (11) tranquilizou a todos com um depoimento da própria Nicole: "Estou melhor. Tenho aula de samba, às 19h, aqui em casa e amanhã tenho ensaio da Beija-Flor. Preciso ser forte. Tenho que honrar com os meus compromissos". 

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