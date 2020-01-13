Nicole Bahls é hospitalizada às pressas após passar mal em programa

De acordo com o Uol, as primeiras informações vieram da colunista Fábia Oliveira, de O Dia, que na manhã do sábado (11) tranquilizou a todos com um depoimento da própria Nicole: "Estou melhor. Tenho aula de samba, às 19h, aqui em casa e amanhã tenho ensaio da Beija-Flor. Preciso ser forte. Tenho que honrar com os meus compromissos".