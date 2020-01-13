Nicole Bahls é hospitalizada às pressas após passar mal em programa

Nicole Bahls passou por uma situação complicada na noite da última sexta-feira (10). A musa acabou tendo que ser hospitalizada às pressas depois de gravar o programa da Lexa para o Multishow.
Nos bastidores da gravação, a apresentadora já estava tossindo e tomando remédios durante a gravação, mas à noite teve uma crise alérgica e foi levada direto para o hospital pelo marido, Marcelo Bimbi.
De acordo com o Uol, as primeiras informações vieram da colunista Fábia Oliveira, de O Dia, que na manhã do sábado (11) tranquilizou a todos com um depoimento da própria Nicole: "Estou melhor. Tenho aula de samba, às 19h, aqui em casa e amanhã tenho ensaio da Beija-Flor. Preciso ser forte. Tenho que honrar com os meus compromissos".