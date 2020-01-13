Solange Almeida se separa de empresário Leandro Andriani

Solange Almeida anuncia separação de Leandro Andriani Crédito: Reprodução/Instagram @leleandriani

"A cada dia que passa eu aprendo mais sobre o amor. Tive que partir de gente que amei por amor a mim. Tive que me escolher mesmo amando alguém. Porque aprendi que amar não é o suficiente, precisa fazer bem. Ciclos de encerram, pessoas se vão... mas a gente permanece. Sempre".

Almeida assumiu que estava namorando com o empresário em janeiro de 2017. Eles ficaram noivos em março do mesmo ano, durante uma viagem à Argentina, casaram-se no civil três meses depois e fizeram uma luxuosa cerimônia religiosa em dezembro, quando tinham quase um ano de relacionamento.