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Estavam recém-separados

Thaynara OG reata namoro com Gustavo Mioto após quatro meses

A influencer Thaynara OG e o cantor Gustavo Mioto estavam juntos há cerca de um ano quando anunciaram a separação, há mais ou menos quatro meses

Publicado em 13 de Janeiro de 2020 às 08:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jan 2020 às 08:44
Thaynara OG e o cantor Gustavo Mioto Crédito: Reprodução/Instagram
Thaynara OG, 27, e Gustavo Mioto, 22, reataram o namoro quatro meses após anunciarem a separação. "De fato estamos tentando uma reaproximação. Estamos dando uma nova chance ao que vivemos juntos", afirmou a influenciadora digital ao ser questionada sobre a veracidade da informação.
O cantor sertanejo também confirmou que eles voltaram a se ver e disse que estão levando as coisas de uma forma tranquila. Eles anunciaram o fim da relação em agosto, um ano e dois meses após começarem a namorar
Embora separados, ambos mantinham uma relação amistosa. À época do rompimento, Thaynara foi às redes sociais pedir que parassem de inventar histórias sobre o fim do relacionamento deles. "Torço muito por Gustavo, tenho um carinho enorme pela família dele e nada vai apagar os bons momentos que compartilhamos. Só peço respeito e que não acreditem nessas histórias infundadas". 
O cantor apoiou a atitude da influencer e a elogiou.  "Thay é uma mulher incrível e não merece nada desse lixo tóxico, que os juízes morais das redes sociais vomitam aqui. Peço empatia, e mais Deus no coração das pessoas ruins que tem aqui! Thaynara, conta comigo pra tudo. Pra sempre vou estar aqui pra ti!", disse Mioto em agosto. 

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Thaynara, que é formada em direito, ganhou popularidade há cerca de três anos por seus posts em redes sociais. Começou no Snapchat e foi para Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Ela também apresenta o programa "Minha Vida É Kiu", no canal pago GNT.
Já Mioto é conhecido por sucessos como "Coladinha em Mim", que tem participação de Anitta, "Anti-Amor", que gravou com a dupla Jorge e Mateus, e "Impressionando os Anjos".

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