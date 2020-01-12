Glamour Garcia registra ocorrência contra ex-marido por agressão

Atriz Glamour Garcia Crédito: Globo/João Cotta

Após acusar Gustavo Dagnese de espancá-la, Glamour Garcia, 31, registrou um Boletim de Ocorrência contra o ex-marido e recebeu medida protetiva de urgência. De acordo com a assessoria da atriz, o produtor de eventos não poderá se aproximar dela por menos de 10 metros.

Ao F5, a assessora da artista Beatriz Merched disse ainda que a agressão denunciada por Garcia em seu Instagram neste sábado (11) não foi a única. "Não foi a primeira vez, ela só não largou dele porque gostava. Era um relacionamento abusivo", disse Merched, que afirmou já ter presenciado cena de agressão envolvendo Dagnese e Garcia.

O ex-marido da atriz revelação de 2019 decidiu usar suas redes para se pronunciar sobre o assunto. Em seus stories do Instagram, Dagnese publicou conversas entre os dois nas quais Garcia se mostra arrependida e pede por reconciliação.

"Tudo que eu quero é você, mais nada. Mas te perdi. Que arrependimento. Me dê essa chance, Gu, por favor", diz a mensagem. O produtor de eventos também revelou que tem um vídeo que mostra Garcia o agredindo. Nas imagens publicadas ele diz que não vai "hesitar em postar seu vídeo me agredindo para me defender".

Segundo assessoria, Garcia ainda está muito abalada com a situação e preferiu não se pronunciar. Procurado, Dagnese não foi localizado até a publicação deste texto.

A AGRESSÃO

Em uma série de vídeos compartilhados nos stories no sábado (11), Garcia acusou o ex-marido de espancá-la por ela ter escolhido usar vestido em vez de biquíni. Outra situação, segundo a artista, que motivou a agressão, foi ela ter arrebentado um colar de miçangas, de cunho religioso, do produtor de eventos.

"Eu acabei de ser espancada por uma pessoa ridícula, idiota, imbecil. Não tenho medo... Ele não passa de um criminoso. Você não passa de um criminoso. Até agora eu não entendi porque eu apanhei. Eu estou pagando com a minha própria vida. Está todo mundo deletando os posts que eu fiz, mas eu vou à polícia", acusou, aos prantos, Garcia.