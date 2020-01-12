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Família real

Amigo acredita que Harry se afastou da realeza para proteger Meghan e filho

O príncipe e sua mulher surpreenderam a rainha Elizabeth 2ª quando anunciaram, na quarta (8), que querem ter uma vida mais independente e pagar as próprias contas

Publicado em 12 de Janeiro de 2020 às 11:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jan 2020 às 11:15
Príncipe Harry e Meghan Markle Crédito: Instagram | @sussexroyal
Em entrevista à atração The One Show, JJ Chalmers, 33, diz apoiar e conhecer as razões que levaram o príncipe Harry, 35 -de quem se tornou amigo enquanto servia às Forças Armadas- a buscar uma vida afastada da realeza. Para o ex-fuzileiro naval, a escolha foi tomada pensando em proteger sua mulher Meghan Markle, 38, e o filho do casal, Archie, de apenas oito meses. 
"A coisa que mais muda sua vida é ter filhos. Ele é menos o capitão do exército que eu conhecia e é mais um pai. Acho que a decisão que tomou, na linha de frente, foi a de proteger sua família, porque essa é a regra número um: ser pai e ser marido", disse Chalmers.
Ao ser questionado sobre qual seria a razão para tal ruptura ele disse acreditar que Harry estaria pensando no bem-estar de sua família, afastando-o o máximo que conseguir da mídia. "Ele é um indivíduo muito íntegro. No dia em que precisar responder ao filho, quando ele começar a entender isso, poderá olhá-lo nos olhos e dizer: 'Tomei a decisão certa e fiz isso por você'. Ele cresceu sob os holofotes e sabe como terminará se isso não for tratado corretamente".
Harry e Meghan surpreenderam a rainha Elizabeth 2ª quando anunciaram, na quarta (8), que querem viver uma vida mais independente e pagar as próprias contas. O passado de Markle como atriz na série de televisão americana "Suits" imediatamente provocou a especulação de que ela poderia voltar a atuar.
Especialistas em relações públicas preveem que os duques de Sussex poderiam se tornar o casal de celebridades com o maior salário do mundo, chegando a faturar juntos cerca de US$ 1 bilhão em uma década, o correspondente a mais de R$ 4.073 bilhões.

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