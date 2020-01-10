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Polêmica

Oprah diz não ter aconselhado Meghan e Harry a se afastarem de família real

'Eu me preocupo com os dois e apoio as decisões', diz apresentadora

Publicado em 10 de Janeiro de 2020 às 18:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jan 2020 às 18:54
Oprah Winfrey, 65, se manifestou sobre o boato de que teria aconselhado Meghan Markle, 38, e o príncipe Harry, 35, em sua decisão de se afastarem dos papéis de membros da família real.
A apresentadora Oprah Winfrey Crédito: Instagram/@oprah
"Meghan e Harry não precisam da minha ajuda para descobrir o que é melhor para eles", disse Winfrey à revista People. "Eu me preocupo com os dois e apoio quaisquer decisões que eles tomem para sua família."
Na última quinta-feira (9), o portal Page Six publicou um relatório afirmando que a apresentadora foi uma das primeiras pessoas para quem Meghan e Harry pediram conselhos sobre "libertar-se". O relatório afirmava que Winfrey incentivou o casal a se mudar para a América e criar sua própria marca.

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Amigos do casal, como George e Amal Clooney, também teriam dado conselhos. No entanto, questionado, um representante dos Clooneys não respondeu ao pedido de comentário da People.
O neto da rainha Elizabeth e a sua mulher anunciaram na quarta-feira (8) que querem "se afastar do papel de membros seniores da família real" britânica e trabalhar para conquistar a própria independência financeira.
Em uma publicação no seu canal oficial no Instagram, o duque e a duquesa de Sussex escreveram que tomaram a decisão após "muitos meses de reflexão e discussões internas".
Príncipe Harry e Meghan Markle Crédito: Instagram | @sussexroyal
O texto afirma que os dois planejam dividir o tempo entre o Reino Unido e a América do Norte e que continuarão a honrar seu compromisso com a rainha.
"Esse equilíbrio geográfico vai nos permitir criar nosso filho com apreço pela tradição real em que ele nasceu ao mesmo tempo em que dá à nossa família o espaço para focar esse próximo capítulo."

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