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Polêmica

Harry desafiou a rainha ao anunciar que deixará de ser membro da família real

Príncipe e a mulher, Meghan Markle, querem conquistar independência financeira e viver entre Reino Unido e América do Norte

Publicado em 09 de Janeiro de 2020 às 22:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jan 2020 às 22:42
A rainha Elizabeth teria pedido ao neto, o príncipe Harry, para não anunciar que ele e a mulher, Meghan Markle, irão se afastar do papel de membros da família real, segundo a CNN. 
Meghan Markle e o príncipe Harry Crédito: Instagram
O duque e a duquesa de Sussex compartilharam a notícia nesta quarta (8) no canal oficial do casal no Instagram. Afirmaram que tomaram a decisão após "muitos meses de reflexão e discussões internas" e que trabalharão para "se tornar financeiramente independentes".
O casal anunciou ainda que irá dividir o tempo entre o Reino Unido e a América do Norte e continuará a honrar seu compromisso com a rainha.
"Esse equilíbrio geográfico nos permitirá criar nosso filho com apreço pela tradição real na qual ele nasceu, e também dará à nossa família espaço para se concentrar no próximo capítulo, incluindo o lançamento da nossa nova entidade beneficente", escreveram. 
Ver essa foto no Instagram

After many months of reflection and internal discussions, we have chosen to make a transition this year in starting to carve out a progressive new role within this institution. We intend to step back as senior members of the Royal Family and work to become financially independent, while continuing to fully support Her Majesty The Queen. It is with your encouragement, particularly over the last few years, that we feel prepared to make this adjustment. We now plan to balance our time between the United Kingdom and North America, continuing to honour our duty to The Queen, the Commonwealth, and our patronages. This geographic balance will enable us to raise our son with an appreciation for the royal tradition into which he was born, while also providing our family with the space to focus on the next chapter, including the launch of our new charitable entity. We look forward to sharing the full details of this exciting next step in due course, as we continue to collaborate with Her Majesty The Queen, The Prince of Wales, The Duke of Cambridge and all relevant parties. Until then, please accept our deepest thanks for your continued support. - The Duke and Duchess of Sussex For more information, please visit sussexroyal.com (link in bio) Image © PA

Uma publicação compartilhada por The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) em

Mais tarde, divulgaram uma nova versão do comunicado no site oficial do casal, sugerindo que ainda planejam usar a residência oficial deles, na cidade de Windsor, e contar com segurança financiada com recursos públicos. 
O anúncio teria deixado a família real decepcionada, ainda de acordo com a CNN. O Palácio de Buckingham divulgou uma nota após a divulgação da notícia, afirmando que tratam-se de "questões complicadas".
"Entendemos o desejo deles de encarar as coisas de uma forma diferente. Mas estas são questões complicadas que levarão tempo para ser resolvidas", afirmaram. "Discussões com o duque e a duquesa de Sussex estão em estágio inicial."
Uma fonte ligada à família real afirmou à CNN que funcionários ligados à realeza trabalharão juntos com o governo britânico e o casal para encontrar "soluções viáveis" dentro de alguns dias. 
No fim de novembro, o casal deu início a uma crise ao anunciar que não passaria o Natal com a rainha Elizabeth. A intenção deles era estar perto da mãe da duquesa de Sussex, Doria Ragland, em um lugar calmo na ilha de Vancouver.
Sua presença no Canadá havia sido confirmada antes do Natal pelo primeiro-ministro Justin Trudeau. Foi relatado, ainda, que alguns membros da realeza pediram a Harry e Markle que retornassem do exterior para passar o Natal no Reino Unido, após a hospitalização do príncipe Philip. O casal, no entanto, não mudou seus planos. 

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Harry, 35 e Meghan, 38, casaram-se em maio de 2018 numa cerimônia no castelo de Windsor, em Londres, e tiveram um filho no ano passado -Archie Harrison Mountbatten-Windsor não tem título de realeza.
Os dois têm demonstrado desconforto com a intensa atenção que recebem principalmente dos tabloides britânicos e chegaram a tirar seis semanas de férias de seus compromissos oficiais.
Ainda antes do casamento, em 2016, o príncipe Harry criticou a mídia por se intrometer na vida pessoal de Meghan. E em outubro passado, a duquesa entrou na Justiça contra um jornal que publicou uma carta que ela teria enviado ao pai, com quem tem uma relação difícil.
Para Harry, sua mulher sofre "bullying" por parte da imprensa. Ele chegou a comparar a situação com a de sua mãe, a princesa Diana, que morreu em um acidente de carro em Paris enquanto tentava escapar de paparazzi.

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