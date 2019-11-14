Meghan e príncipe Harry não passarão Natal com rainha Elizabeth II

Ao contrário do que acontece em todos os anos com o primeiro escalão da família real, Meghan Markle e o príncipe Harry não passarão o Natal ao lado da rainha Elizabeth II. Em 2018, o casal se juntou à monarca na residência oficial da Coroa em Sandrigham, no Sul da Inglaterra.
Neste ano, Maghan, Harry e o pequeno Archie Harrison vão ficar na companhia da avó materna da criança, Doria Ragland, segundo informações da Glamurama.
O que ainda é um mistério é se a avó irá dos Estados Unidos para a Inglaterra ou o contrário.