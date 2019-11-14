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Climão!

Meghan e príncipe Harry não passarão Natal com rainha Elizabeth II

Meghan Markle e príncipe Harry decidiram abrir mão da ceia de Natal com a rainha Elizabeth II para ficarem com a avó materna do pequeno Archie, Doria Ragland; entenda o climão!
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2019 às 11:05

Publicado em 14 de Novembro de 2019 às 11:05

Os rostos do ducado de Sussex: Meghan Markle e o príncipe Harry Crédito: Reprodução/Instagram @duchessofsussex_daily
Ao contrário do que acontece em todos os anos com o primeiro escalão da família real, Meghan Markle e o príncipe Harry não passarão o Natal ao lado da rainha Elizabeth II. Em 2018, o casal se juntou à monarca na residência oficial da Coroa em Sandrigham, no Sul da Inglaterra. 
Neste ano, Maghan, Harry e o pequeno Archie Harrison vão ficar na companhia da avó materna da criança, Doria Ragland, segundo informações da Glamurama. 

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O que ainda é um mistério é se a avó irá dos Estados Unidos para a Inglaterra ou o contrário. 

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