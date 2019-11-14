Clínica de plásticas usa fotos de Kate Middleton e irrita duquesa

Não é novidade que clínicas de dermatologia, medicina estética e até de cirurgias plásticas estão usando "antes e depois" de Kate Middleton para mostrar efeito de determinados procedimentos de beleza. No entanto, a duquesa de Cambridge não está nem um pouco satisfeita com toda essa situação.
Segundo o site inglês Express, a família real nega que a duquesa tenha se submetido a qualquer tipo de procedimento estético e o post de uma clínica, especificamente, é que teria causado o furor maior. No Instagram, a médica se identifica como "Dr Gabriela London".
A montagem publicada pelo perfil mostra uma foto de Kate de 2014 e outra mais atual, onde é evidenciada a aparência dos olhos da ex-plebeia.