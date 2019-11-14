Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Será?

Clínica de plásticas usa fotos de Kate Middleton e irrita duquesa

Duquesa de Cambridge, Kate Middleton teve fotos usadas por clínicas de plásticas e procedimentos estéticos, mas não gostou nem um pouco da polêmica que isso levantou; ex-plebeia nega intervenções de beleza
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2019 às 10:06

Publicado em 14 de Novembro de 2019 às 10:06

Clínica de plásticas usa fotos de Kate Middleton e irrita duquesa Crédito: Reprodução/Instagram
Não é novidade que clínicas de dermatologia, medicina estética e até de cirurgias plásticas estão usando "antes e depois" de Kate Middleton para mostrar efeito de determinados procedimentos de beleza. No entanto, a duquesa de Cambridge não está nem um pouco satisfeita com toda essa situação. 
  Crédito: Reprodução/Instagram @duchesscatherineofbritain
Segundo o site inglês Express, a família real nega que a duquesa tenha se submetido a qualquer tipo de procedimento estético e o post de uma clínica, especificamente, é que teria causado o furor maior. No Instagram, a médica se identifica como "Dr Gabriela London". 
  Crédito: Reprodução/Instagram @duchesscatherineofbritain

Veja Também

Duda Nagle abre o jogo sobre sexo com Sabrina Sato: "Prioridades"

Pabllo Vittar deixa vazar foto nua e choca fãs: "Perfeita"

Klebber Toledo surge com Jennifer Lopez em festão em Las Vegas

A montagem publicada pelo perfil mostra uma foto de Kate de 2014 e outra mais atual, onde é evidenciada a aparência dos olhos da ex-plebeia. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados