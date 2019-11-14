Duda Nagle abre o jogo sobre sexo com Sabrina Sato: 'Prioridades'

A gente coloca uma pessoinha no mundo e a ordem de importância e de prioridades mudam completamente. Porque a partir do momento que você dá a vida a uma pessoa, não sei se existe alguma coisa mais importante do que isso. Ainda mais que é a primeira vez que a gente está vivendo. Então tudo ganha uma dimensão, mas não quer dizer que não acumulamos as funções. A nossa relação nunca foi tão forte. Temos uma ligação muito maior do que antes da Zoe existir. Em todas as áreas, disse ele.