Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Zoe mudou um pouco as coisas...

Duda Nagle abre o jogo sobre sexo com Sabrina Sato: 'Prioridades'

Ator Duda Nagle falou que depois que a filha que ele tem com Sabrina Sato, a Zoe, nasceu as prioridades mudaram e ele decidiu soltar o verbo até sobre a vida sexual do casal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2019 às 09:50

Publicado em 14 de Novembro de 2019 às 09:50

O ator Duda Nagle, a pequena Zoe e a apresentadora Sabrina Sato: sorrisos em família Crédito: Reprodução/Instagram @dudanagle
Duda Nagle e Sabrina Sato têm três anos de relacionamento estável e uma filha, a Zoe. A menininha trouxe muita alegria, mas também é um peso a mais na responsabilidade do casal. Apesar de toda essa reviravolta na vida de cada um deles, o bonitão garante que ambos encaram transformações sem frustrações, inclusive na vida sexual. A entrevista foi dada à revista Quem. 
Ver essa foto no Instagram

Amores da minha vida!!! ??

Uma publicação compartilhada por Duda Nagle (@dudanagle) em

A gente coloca uma pessoinha no mundo e a ordem de importância e de prioridades mudam completamente. Porque a partir do momento que você dá a vida a uma pessoa, não sei se existe alguma coisa mais importante do que isso. Ainda mais que é a primeira vez que a gente está vivendo. Então tudo ganha uma dimensão, mas não quer dizer que não acumulamos as funções. A nossa relação nunca foi tão forte. Temos uma ligação muito maior do que antes da Zoe existir. Em todas as áreas, disse ele. 

Veja Também

Pabllo Vittar deixa vazar foto nua e choca fãs: "Perfeita"

Klebber Toledo surge com Jennifer Lopez em festão em Las Vegas

Pedro Scooby desabafa após grave acidente: "Fui perto da morte"

E apesar de ter todo esse compromisso com a filha, ele garante que os dois têm tempo para manter a relação que já cultivam há anos - depois que Zoe, que completa um aninho no próximo dia 29 de novembro, dorme. "Saímos juntos e ficamos em casa. A única coisa que não conseguimos ajustar é dormir cedo. Nós dois dormimos tarde e a Zoe não. Eu e Sabrina fazemos questão de acordar e dormir juntos. Sempre temos momentos nossos por mais que tenhamos uma rotina louca, horários diferentes de trabalho, completou, à publicação. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados