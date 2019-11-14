Duda Nagle abre o jogo sobre sexo com Sabrina Sato: 'Prioridades'

Duda Nagle e Sabrina Sato têm três anos de relacionamento estável e uma filha, a Zoe. A menininha trouxe muita alegria, mas também é um peso a mais na responsabilidade do casal. Apesar de toda essa reviravolta na vida de cada um deles, o bonitão garante que ambos encaram transformações sem frustrações, inclusive na vida sexual. A entrevista foi dada à revista Quem.
A gente coloca uma pessoinha no mundo e a ordem de importância e de prioridades mudam completamente. Porque a partir do momento que você dá a vida a uma pessoa, não sei se existe alguma coisa mais importante do que isso. Ainda mais que é a primeira vez que a gente está vivendo. Então tudo ganha uma dimensão, mas não quer dizer que não acumulamos as funções. A nossa relação nunca foi tão forte. Temos uma ligação muito maior do que antes da Zoe existir. Em todas as áreas, disse ele.
E apesar de ter todo esse compromisso com a filha, ele garante que os dois têm tempo para manter a relação que já cultivam há anos - depois que Zoe, que completa um aninho no próximo dia 29 de novembro, dorme. "Saímos juntos e ficamos em casa. A única coisa que não conseguimos ajustar é dormir cedo. Nós dois dormimos tarde e a Zoe não. Eu e Sabrina fazemos questão de acordar e dormir juntos. Sempre temos momentos nossos por mais que tenhamos uma rotina louca, horários diferentes de trabalho, completou, à publicação.