Suíça passa pela Argélia e está nas oitavas de final da Copa

A Suíça é mais uma classificada para as oitavas de final da Copa do Mundo 2026. A equipe venceu a Argélia, na madrugada desta sexta-feira, por 2 a 0, e avançou no torneio. Os gols foram marcados por Embolo e Ndoye.









Agora, a Suíça aguarda o vencedor de Colômbia e Gana, que se enfrentam nesta sexta-feira, às 22h30 (de Brasília), em Kansas City. O confronto das oitavas de final acontece na próxima terça-feira, às 17h (de Brasília).





O jogo





A etapa inicial começou com a Argélia com mais posse de bola, mas sem conseguir ser efetiva. Do outro lado, a Suíça soube aproveitar logo a chance que teve. Com 10 minutos, o time saiu em contra-ataque com Manzambi, que carregou a bola pelo lado esquerdo de ataque, invadiu a área e, na linha de fundo, cruzou rasteiro para Embolo só empurrar para o gol e abrir o placar. A Argélia tentou responder com Aouar, de fora da área, mas o chute parou nas mãos de Kobel. O time suíço tentava escapar com Manzambi pelo lado esquerdo, mas também não conseguiu criar mais oportunidades.





O segundo tempo começou bem agitado. Com menos de um minuto, Zakaria cruzou para a área e a defesa da Argélia afastou parcialmente. A bola sobrou para Ndoye, que arriscou o chute da entrada da área e ampliou. Atrás no placar e precisando sair mais para o jogo, a Argélia pouco conseguiu criar lances de perigo. Do outro lado a Suíça deixava o tempo passar. Aos 35 minutos, o time suíço perdeu um gol inacreditável. Zakaria cruzou rasteiro, a bola foi passando por todo mundo, e Rieder, sozinho, chutou para o gol e a bola parou em Zidane. Depois, sem mais grandes chances, o placar não foi alterado e o time suíço garantiu vaga na próxima fase da Copa do Mundo.