Príncipe Harry e Meghan anunciam afastamento como membros da família real

O duque e a duquesa em seu primeiro compromisso oficial do ano Crédito: Chris Jackson | Getty Images

O príncipe Harry e sua esposa, Meghan Markle, anunciaram, nesta quarta-feira (8), que vão se afastar como membros sênior da família real britânica. A decisão, segundo eles, foi tomada após meses de reflexão e discussões internas.

No comunicado, feito no perfil oficial do Duque e da Duquesa de Sussex no Instragram, o casal disse que "vai trabalhar para conquistar a própria independência financeira". Os dois revelaram também que a transição para desempenhar um novo papel começa neste ano.

Ainda, de acordo com a publicação, Príncipe Harry e Meghan Markle vão dividir o tempo entre Reino Unido e a América do Norte. Eles ressaltam que vão continuar a honrar seu compromisso com a rainha. "O equilíbrio geográfico vai nos permitir criar nosso filho com apreço pela tradição real em que ele nasceu ao mesmo tempo em que dá à nossa família o espaço para focar esse próximo capítulo", diz o texto publicado no Instagram. Veja o post completo e a tradução abaixo:

VEJA A TRADUÇÃO COMPLETA

Após muitos meses de reflexão e discussões internas, optamos por fazer uma transição este ano, começando a desempenhar um novo papel progressivo dentro desta instituição. Pretendemos dar um passo atrás como membros "seniores" da Família Real e trabalhar para nos tornar financeiramente independentes, enquanto continuamos a apoiar totalmente Sua Majestade a Rainha. É com seu encorajamento, principalmente nos últimos anos, que nos sentimos preparados para fazer esse ajuste. Agora, planejamos equilibrar nosso tempo entre o Reino Unido e a América do Norte, continuando a honrar nosso dever para com a Rainha, a Commonwealth e nossos patrocínios. Esse equilíbrio geográfico nos permitirá apreciar nosso filho com a tradição real em que ele nasceu, além de proporcionar à nossa família o espaço para se concentrar no próximo capítulo, incluindo o lançamento de nossa nova entidade beneficente. Esperamos ansiosamente compartilhar todos os detalhes deste emocionante próximo passo no devido tempo, enquanto continuamos a colaborar com Sua Majestade, a Rainha, o Príncipe de Gales, o Duque de Cambridge e todas as partes relevantes. Até lá, aceite nossos mais profundos agradecimentos por seu apoio contínuo.

INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

Ainda não está claro como Harry e Meghan conquistariam a independência financeira que buscam. Já faz tempo que o casal tem demonstrado desconforto com os tabloides britânicos. No ano passado, eles chegaram a tirar mais de um mês de férias dos compromissos oficiais. Os novos planos do casal, divulgados na publicação, incluem a criação de uma nova entidade beneficente.