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Decisão

Príncipe Harry e Meghan anunciam afastamento como membros da família real

Duque e duquesa de Sussex querem conquistar independência financeira e vão viver entre Reino Unido e América do Norte

Publicado em 08 de Janeiro de 2020 às 17:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jan 2020 às 17:40
O duque e a duquesa em seu primeiro compromisso oficial do ano Crédito: Chris Jackson | Getty Images
O príncipe Harry e sua esposa, Meghan Markle, anunciaram, nesta quarta-feira (8), que vão se afastar como membros sênior da família real britânica. A decisão, segundo eles, foi tomada após meses de reflexão e discussões internas.
No comunicado, feito no perfil oficial do Duque e da Duquesa de Sussex no Instragram, o casal disse que "vai trabalhar para conquistar a própria independência financeira". Os dois revelaram também que a transição para desempenhar um novo papel começa neste ano. 
Ainda, de acordo com a publicação, Príncipe Harry e Meghan Markle vão dividir o tempo entre Reino Unido e a América do Norte. Eles ressaltam que vão continuar a honrar seu compromisso com a rainha. "O equilíbrio geográfico vai nos permitir criar nosso filho com apreço pela tradição real em que ele nasceu ao mesmo tempo em que dá à nossa família o espaço para focar esse próximo capítulo", diz o texto publicado no Instagram. Veja o post completo e a tradução abaixo:
View this post on Instagram

After many months of reflection and internal discussions, we have chosen to make a transition this year in starting to carve out a progressive new role within this institution. We intend to step back as senior members of the Royal Family and work to become financially independent, while continuing to fully support Her Majesty The Queen. It is with your encouragement, particularly over the last few years, that we feel prepared to make this adjustment. We now plan to balance our time between the United Kingdom and North America, continuing to honour our duty to The Queen, the Commonwealth, and our patronages. This geographic balance will enable us to raise our son with an appreciation for the royal tradition into which he was born, while also providing our family with the space to focus on the next chapter, including the launch of our new charitable entity. We look forward to sharing the full details of this exciting next step in due course, as we continue to collaborate with Her Majesty The Queen, The Prince of Wales, The Duke of Cambridge and all relevant parties. Until then, please accept our deepest thanks for your continued support. - The Duke and Duchess of Sussex For more information, please visit sussexroyal.com (link in bio) Image © PA

A post shared by The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) on

VEJA A TRADUÇÃO COMPLETA

Após muitos meses de reflexão e discussões internas, optamos por fazer uma transição este ano, começando a desempenhar um novo papel progressivo dentro desta instituição. Pretendemos dar um passo atrás como membros "seniores" da Família Real e trabalhar para nos tornar financeiramente independentes, enquanto continuamos a apoiar totalmente Sua Majestade a Rainha. É com seu encorajamento, principalmente nos últimos anos, que nos sentimos preparados para fazer esse ajuste. Agora, planejamos equilibrar nosso tempo entre o Reino Unido e a América do Norte, continuando a honrar nosso dever para com a Rainha, a Commonwealth e nossos patrocínios. Esse equilíbrio geográfico nos permitirá apreciar nosso filho com a tradição real em que ele nasceu, além de proporcionar à nossa família o espaço para se concentrar no próximo capítulo, incluindo o lançamento de nossa nova entidade beneficente. Esperamos ansiosamente compartilhar todos os detalhes deste emocionante próximo passo no devido tempo, enquanto continuamos a colaborar com Sua Majestade, a Rainha, o Príncipe de Gales, o Duque de Cambridge e todas as partes relevantes. Até lá, aceite nossos mais profundos agradecimentos por seu apoio contínuo.

INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

Ainda não está claro como Harry e Meghan conquistariam a independência financeira que buscam. Já faz tempo que o casal tem demonstrado desconforto com os tabloides britânicos. No ano passado, eles chegaram a tirar mais de um mês de férias dos compromissos oficiais. Os novos planos do casal, divulgados na publicação, incluem a criação de uma nova entidade beneficente. 
O Palácio de Buckingham informou, no entanto, que os planos do príncipe não são imediatos. "Entendemos seu desejo de encarar as coisas de uma forma diferente", disse o palácio por meio de uma nota oficial, segundo a Reuters. "Mas estas são questões complexas, que demorarão para ser resolvidas."

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