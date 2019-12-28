Meghan Markle e Harry são barrados em restaurante francês no Canadá Crédito: Instagram

Eles pertencem à realeza britânica, mas não é em toda a parte do mundo que Harry, 35, e Meghan, 38, verão as portas sempre abertas. Em viagem ao Canadá, o casal decidiu visitar um restaurante charmoso em uma ilha de Vancouver chamado Deep Cove Chalet.

O deslumbrante restaurante francês tem mesas ao ar livre e vista para as montanhas, segundo a revista Cosmopolitan. Mas a duquesa não conseguiu entrar no lugar com o marido, porque Welp, o proprietário do restaurante disse que não podia fazer uma reserva para eles.

O local não estava lotado, mas o proprietário disse que não poderia garantir a segurança adequada para que eles pudessem curtir sua refeição sem problemas.