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Nathalia Dill sofre tentativa de golpe por hackers nas redes sociais

Após Cléo e Marina Ruy Barbosa, a atriz Nathalia Dill, 33, também foi vítima de golpes de hackers em suas redes sociais. Por causa do ocorrido, ela registrou um boletim de ocorrência para que os responsáveis sejam punidos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 dez 2019 às 10:37

Publicado em 28 de Dezembro de 2019 às 10:37

Nathalia Dill sofre ataque hacker Crédito: Instagram
Após Cléo e Marina Ruy Barbosa, a atriz Nathalia Dill, 33, também foi vítima de golpes de hackers em suas redes sociais. Por causa do ocorrido, ela registrou um boletim de ocorrência para que os responsáveis sejam punidos.
Desde semana passada, a atriz tem publicado avisos no seu Instagram avisando amigos e seguidores de que alguém está tentando se passar por ela. "Gente! Eu já avisei ontem, mas mesmo assim eles continuam ligando pra aplicar o golpe! Por favor! Não digitem o código e não deem nenhuma senha!", escreveu ela mostrando o número de telefone que já tinha ligado a diversas pessoas conhecidas dela, pedindo dinheiro.
A intenção dos golpistas era conseguir os dados pessoais de Nathalia Dill para que pudessem clonar seus documentos e cartões, por isso, ela decidiu fazer o B.O. na Delegacia de Crimes Virtuais da Polícia Civil do Rio, conforme informou o colunista Ancelmo Goes, do jornal O Globo.
Os ataques à celebridades são cada vez mais comuns. Em outubro deste ano, Cleo, 37, teve sua conta do Instagram hackeada e avisou seus seguidores via Twitter: "Minha conta no insta foi invadida, já estamos tomando providências", escreveu. "Não cliquem em nenhum link".
O hacker publicou no Instagram da cantora uma imagem com uma mensagem sobre doação de celulares. Outras publicações semelhantes foram publicadas no stories da conta, que tem cerca de 11,6 milhões de seguidores.
Marina Ruy Barbosa também sofreu para combater os hackers na mesma época. Em menos de 24 horas, a atriz teve a sua conta no Instagram invadida duas vezes.
As mesmas mensagens, que divulgavam uma campanha de doação de celulares, voltaram algumas horas depois que ela já tinha conseguido restaurar a conta. Novamente, a atriz teve de alertar os seus seguidores: "Não cliquem nos links que postaram no meu Instagram".

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