Cria do Flamengo, Vinicius Junior curte show de pagode em Guarapari

Vinicius Junior curte show em Guarapari
Cria do Flamengo e hoje no Real Madrid, Vinicius Junior está no Espírito Santo. O atacante está aproveitando o recesso do futebol espanhol para curtir um famoso show de pagode, em Guarapari. Antes de chegar ao Estado ele avisou o centroavante capixaba Lincoln, seu ex-companheiro de clube, que estava chegando.
Lincoln e Vinicius Junior são amigos de longa data. Se conheceram nas categorias de base do Flamengo e compartilharam o sonho de chegar ao profissional do clube. Eles chegaram a jogar juntos no time rubro-negro, mas a parceria dentro de campo se encerrou quando Vinicius Jr seguiu para o Real Madrid.
O Real Madrid volta a campo pelo Campeonato Espanhol no dia 04 de janeiro, quando vai enfrentar o Getafe no Coliseum Alfonso Pérez. Já Lincoln curte suas férias e só se apresenta ao Flamengo depois do dia 20 de janeiro.
Boleiros se divertem
Outras duas feras capixabas também marcaram presença em Guarapari. Sidcley, lateral do Dínamo de Kiev, e Pedro Rocha, novo atacante do Flamengo prestigiaram o show.