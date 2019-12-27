Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Férias

Cria do Flamengo, Vinicius Junior curte show de pagode em Guarapari

Hoje atacante do Real Madrid, Vinicius Jr.  avisou ao amigo capixaba Lincoln que viria ao Estado
Redação de A Gazeta

27 dez 2019 às 19:58

Vinicius Junior curte show em Guarapari

Cria do Flamengo e hoje no Real Madrid, Vinicius Junior está no Espírito Santo. O atacante está aproveitando o recesso do futebol espanhol para curtir um famoso show de pagode, em Guarapari. Antes de chegar ao Estado ele avisou o centroavante capixaba Lincoln, seu ex-companheiro de clube, que estava chegando.

Antes de chegar ao Espírito Santo, Vinicius Junior alertou Lincoln pelas redes sociais Crédito: Instagram/Lincoln
Lincoln e Vinicius Junior são amigos de longa data. Se conheceram nas categorias de base do Flamengo e compartilharam o sonho de chegar ao profissional do clube. Eles chegaram a jogar juntos no time rubro-negro, mas a parceria dentro de campo se encerrou  quando Vinicius Jr seguiu para o Real Madrid.
Lincoln e Vinicius Junior foram parceiros nas categorias de base do Flamengo Crédito: Flamengo/Divulgação
O Real Madrid volta a campo pelo Campeonato Espanhol no dia 04 de janeiro, quando vai enfrentar o Getafe no Coliseum Alfonso Pérez. Já Lincoln curte suas férias e só se apresenta ao Flamengo depois do dia 20 de janeiro.
Boleiros se divertem 
Os capixabas Sidcley, lateral do Dínamo de Kiev,e Pedro Rocha, atacante do Flamengo também estão curtindo o show Crédito: Coala Creative
Outras duas feras capixabas também marcaram presença em Guarapari. Sidcley, lateral do Dínamo de Kiev, e Pedro Rocha, novo atacante do Flamengo prestigiaram o show.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

