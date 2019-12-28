Aaron Taylor Johnson

Ator faz nu frontal em filme e fãs dizem que Fassbender perdeu reinado

Conhecido por viver o Mercúrio, de 'Vingadores', Johnson agora interpreta um viciado em drogas no filme 'A Million Litlle Pieces', que já estreou nos Estados Unidos, mas ainda não tem data para chegar ao Brasil
Redação de A Gazeta

Publicado em 28 de Dezembro de 2019 às 10:25

Ator de 'Vingadores' faz nu frontal em filme e fãs dizem que Fassbender perdeu seu reinado
Entrou para a história da internet, o nu frontal do ator Michael Fassbender, 42, no longa "Shame" (2011), por causa do tamanho do pênis do galã. Internautas, porém, querem repassar esse certo título ao ator Aaron Taylor Johnson, 29.
Conhecido por viver o Mercúrio, de 'Vingadores', Johnson agora interpreta um viciado em drogas no filme "A Million Litlle Pieces", que já estreou nos Estados Unidos, mas ainda não tem data para chegar ao Brasil. A história é inspirada no obra autobiográfica do escritor James Frey.
Nas cenas divulgadas, Johnson aparece em uma briga no chuveiro totalmente nu. E depois, ele ainda dança pelado na sala parecendo estar sob efeito de drogas. Em uma dessas cenas, ele contracena com a sua mulher na vida real, a atriz Sam Taylor-Johnson, 52.
Em entrevista ao Los Angeles Times, Johnson disse que a cena foi gravada no primeiro de filmagens. "Foi interessante porque a gente viu que não teria mais nenhum momento em que a gente fosse se sentir mais vulnerável", relata o ator, lembrando que o personagem mostra suas piores fraquezas na luta contra as drogas.
O ator ainda afirmou que a cena foi feita porque pareceu totalmente necessária e que ajudaria a trazer veracidade às histórias contadas por Frey. No longa, ele tenta se internar em uma clínica de reabilitação quando não vê mais saída para se livrar de seu vício em drogas.
No entanto, não são só esses dois atores que fizeram fama por seu "talento". O ator americano Yahya Abdul-Mateen II, 33, também foi elogiado pela cena em que aparece nu na série "Watchmen", da HBO.
As cenas são impróprias para menores de 18 anos.

