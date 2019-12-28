15 tópicos para relembrar na Cultura e Entretenimento em 2019

Jeremias Reis, Vingadores: Ultimato e Gabriel Diniz estão na retrospectiva do Divirta-se Crédito: Montagem

2019 não foi um ano fácil para ninguém. Que o diga a Cultura em pleno governo Bolsonaro, com muitos cortes e mudanças polêmicas, além do número de perdas e mortes na classe artística. Mas também teve muita coisa boa, com muitos capixabas se destacando no Brasil e no mundo. Assim, dividimos os 15 tópicos em quatro blocos de assuntos. Confira!

ASSUNTO: CAPIXABAS

1 - Capixabas em destaque na TV

08/01/2019 - The Voice Kids. Jeremias Reis, de 11 anos, cantou Sementes do Amanhã, de Gonzaguinha, na audição às cegas. Após virar as três cadeiras, ele escolheu Simone e Simaria e se emocionou Crédito: Reprodução/TV Globo

Bianca Brunow Dalla chegou à final do The Taste Brasil Crédito: Divulgação/GNT

Philipe Lemos na bancada do Jornal Nacional Crédito: Instagram/@philipelemos

2 - Capixabas premiados

Teve capixaba na TV e também no pódio. 2019 foi um bom ano para o ES no mundo da beleza. Nossa Miss ES Mini 2019, Alice Stange, trouxe o título mundial para o Estado. Ela foi coroada Mini Miss Face Of Europe World 2019, na França

Alice Stange, capixaba eleita Mini Miss Face Of Europe World 2019 Crédito: Arquivo Pessoal

Irmão do jorel Crédito: Cartoon Network

Os músicos de Cariacica, Max Coutinho Carvalho e Rafael Simas Nascimento foram premiados (2º lugar) no concurso Chorus Inside Summer, na Itália Crédito: Fernando Madeira

Daniela Freire, Laís Abreu, João Carlos Valadares e Paulo Machado: grupo capixaba Bibliotecamentes foi premiado como o melhor do Brasil em fazer resenhas de livro em vídeo na internet Crédito: Reprodução/Secult

GASTRONOMIA

3 - O que esteve em alta no ES

Pizza marguerita é uma das clássicas napolitanas. Crédito: Fernando Madeira

4 - Onda das Tap Houses e a vez da cachaça

5 - Prêmios Gastronômicos

A cerveja capixaba Russian Imperial Stout, da Hood Cervejaria, foi medalha de ouro no Mondial de La Bière 2019 Crédito: Facebook/@HoodCervejaria

FAMOSOS

6 - Famosos no ES

08/05/2019 - Edwin Luisi, Nicette Bruno e Vicenzo Richy posam em frente ao Palácio Anchieta no intervalo das gravações do longa "Helena" Crédito: Instagram/@edwinluisioficial

7 - Mortes

O apresentador Gugu Liberato Crédito: Reprodução/Twitter

8 - Bebês

Na contramão da partida, tivemos também chegadas. Alguns famosos tiveram bebês fofos que estão enchendo o Instagram de fotos maravilhosas. Entre os filhos de celebridades temos: Archie (filho de Meghan Markle e Harry), Maria Clara (filha de Tatá Werneck e Rafa Vitti), Bela (filha de Claudia Leitte), Maria Manoela (filha de Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert), Uri (filho de Letícia Colin), Rakim (filho de Pathy Dejesus); Manuela (filha de Ticiane Pinheiro e César Tralli); Liz (filha de Thaeme Mariôto), Lucca (filho de Luiza Possi), Psalm (filho de Kim Kardashian e Kanye West) , Joaquim (filho de Camilla Camargo) e Leo (filho de Marília Mendonça).

16/12/2019 - Marília Mendonça posta primeira foto dela com Murillo Huff e o filho Léo Crédito: Instagram/@flaney

CULTURA

9 - Abertura e fechamento de espaços culturais no ES

Data: 11/12/2019 - ES - Vitória - Obras no Alvares Cabral - Editoria: Cidades - Foto: Ricardo Medeiros - GZ Crédito: Ricardo Medeiros

O artista Caio Cruz e o marido, Fab's Costa, coordenam A Oca, espaço cultural do Centro de Vitória Crédito: Vitor Jubini

Rooftop da Praia Crédito: Ciro Trigo

10 - Polêmica na Rua da Lama

Projeto na Lama, na Rua da Lama, em Vitória Crédito: Projeto na Lama/Divulgação

11 - Lei da taxa de conveniência

12 - Música no ES

O capixaba Cesar MC no clipe de "Canção Infantil" Crédito: Reprodução/Youtube

O cantor Nick Cruz Crédito: Ricky Foline

13 - Música nacional e internacional

Na música, 2019 pode ser dito como o ano dos retornos. Seja no Brasil ou no mundo, grupos e bandas resolveram fazer as pazes ou relembrar os tempos áureos e encararam os palcos novamente. Na lista temos nomes como Pussycat Dolls, Los Hermanos, Sandy e Junior, Westlife , Spice Girls, Liam Payne, Harry Styles, Kylie Minogue, Paul McCartney, RPM (sem Paulo Ricardo), Marcelo Jeneci, Tiago Iorc e o capixaba Cristian Greyk

14 - Campeões de bilheteria e audiência

O ano também foi de campeões de audiência e bilheteria. Quem diria que após sete anos, Game of Thrones teria um fim bastante decepcionante para os seus fãs. A saga rendeu milhões de telespectadores para a HBO, tanto na TV a cabo quanto no aplicativo HBO GO. Por sinal, o app deu muita dor de cabeça para seus usuários ao travar nos momentos que os capítulos eram lançados.

Cena de "Game Of Thrones" Crédito: Divulgação/HBO

Cartaz do filme "Vingadores: Ultimato" Crédito: Divulgação

15 - Cultura no Governo Bolsonaro

A Cultura no primeiro ano de Jair Bolsonaro na presidência foi de muita turbulência. O início foi com o fim do Ministério da Cultura, sendo transformado em uma Secretaria Especial que respondia até novembro ao Ministério da Cidadania. Hoje ela está sob tutela do Ministério do Turismo, comandado por Marcelo Alvaro Antonio. Se fosse só isso, tudo bem. Mas foi tanta coisa que vamos citar apenas algumas das mudanças e polêmicas ocorridas neste ano.

Henrique Pires primeiro secretário e pediu demissão dizendo que o governo federal tenta impor censura às artes . A saída ocorreu após acusações de censura do governo, sendo a principal no edital de produções para emissoras públicas de TV, que tinha entre as categorias uma específica com temática LGBT. Bolsonaro ainda ameaçou extinguir a Ancine se ela não tivesse filtros.

O ex-secretário especial de Cultura do Ministério da Cidadania, Henrique Medeiros Pires Crédito: Divulgação/Mauro Vieira

A Caixa Cultural também cancelou patrocínios a projetos com os mesmos temas e criou um centro de censura prévia em todo o país. As regras deste centro exigiam detalhes de posicionamento político dos artistas e seus comportamentos em redes sociais e ficam em relatórios internos.

Em abril, foram divulgadas as mudanças na Lei Rouanet . Agora, todo projeto tem captação maxima de R$ 1 milhão e não mais de R$ 60 milhões como antes. Hoje, Roberto Alvim estuda ampliar de R$ 1milhão para R$ 5 milhões.

Roberto Alvim Crédito: Reprodução/Youtube/TV Cultura

Entre os nomes mais polêmicos desta troca, está o novo presidente da Fundação Palmares, Sérgio Nascimento de Camargo. Ele se define como "um negro de direita, contrário ao vitimismo e ao politicamente correto" e diz que o "Dia da Consciência Negra é uma vergonha e precisa ser combatido". Além disso, ele defende que as cotas raciais são mais que um absurdo. Após as polêmicas falas, uma liminar o suspendeu do cargo. A Advocacia Geral da União recorreu e ele pode voltar a ser nomeado