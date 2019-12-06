Philipe Lemos volta ao 'Jornal Nacional' em 2020

Philipe Lemos, apresentador do "ES1", da TV Gazeta Crédito: Reprodução/Instagram

Após o sucesso obtido junto ao público apresentando o "Jornal Nacional" no mês de setembro, Philipe Lemos já tem data para voltar à bancada do maior telejornal do país. Em e-mail enviado por William Bonner à TV Gazeta, o apresentador do "ES1" foi convidado para participar da atração novamente em 2020, em um novo rodízio que será promovido pela Rede Globo.

Em nota oficial divulgada pela emissora na quinta-feira (5), a Globo confirma o sucesso do primeiro rodízio, organizado para celebrar os 50 anos do "JN". A partir de 2020, Aline Aguiar (Globo Minas), Jéssica Senra (TV Bahia) e Márcio Bonfim (Globo Nordeste) passam a fazer parte do rodízio oficial de apresentação da atração aos sábados. Márcio também será o substituto de Tadeu Schmidt no "Fantástico" nos feriados e férias do apresentador, já partir do final deste ano.

Philipe Lemos também entrará neste rodízio, em uma periodicidade a ser definida pela emissora carioca. Além disso, as substituições (plantões, férias e feriados) não serão apenas para o "Jornal Nacional", mas também para todos os outros telejornais de rede carioca.

CARISMA

Boa forma: Philipe não abre mão dos exercícios físicos nas horas vagas Crédito: Reprodução/Instagram

Esbanjando carisma e simpatia, Philipe conversou com A Gazeta minutos antes de entrar no ar com o "ES1" desta sexta-feira (6). Não conseguindo esconder a empolgação (e nem precisava, claro!), confessou que ainda está surpreso com a notícia.

"É fantástico, estou nas nuvens! É um misto de alegria e a certeza da valorização de um trabalho bem feito. Estou há 14 anos batalhando duro na TV Gazeta, galgando o meu espaço. O reconhecimento é fruto de muita dedicação", suspira, com orgulho.

Ele afirma que o assédio nas redes sociais aumentou muito após a participação no "Jornal Nacional". "Quando cheguei ao Rio de Janeiro, tinha 58 mil seguidores no Instagram. Quando voltei a Vitória, estava com mais de 160 mil (risos). Foram muitas mensagens carinhosas e de incentivo. Isso é o combustível que faz com que continuemos levando informações bem apuradas todos os dias aos lares do capixabas", complementa.

Já sei que você deve estar curioso para saber sobre as cantadas indecorosas! Sim, e são muitas. "Recebi várias declarações de amor, pedidos de casamentos e outras fãs chegaram até a ser mais abusadas (risos), mas levo isso numa boa. No fundo, é um reconhecimento carinhoso do nosso trabalho", despista, dizendo, também, que muitas mensagens foram pedidos de matérias investigativas em vários pontos do pais.

"Os internautas também me convidaram para ir até as suas cidades a fim de resolver problemas estruturais, como saneamento básico e segurança pública. Vivemos em um país em profunda desassistência social. O real papel da imprensa é esse: fiscalizar e cobrar soluções das autoridades", acredita, dizendo que suas referências no telejornalismo são César Tralli e Zileide Silva. "Uma das primeiras profissionais negras atuar como âncora nos telejornalismos da Rede Globo. Essa pluralidade é essencial para uma representatividade mais justa".