Quer parceria com Beyoncé

Ludmilla entrega ritual e atribui início de sucesso a fãs capixabas

Cantora Ludmilla disse que vai fazer ritual de fim de ano para ter sucesso na carreira em 2020 e, em entrevista à Glamurama, citou e agradeceu os fãs capixabas como os primeiros que a reconheceram como artista
06 dez 2019 às 11:00

Publicado em 06 de Dezembro de 2019 às 11:00

  Crédito: Reprodução/Instagram @ludmilla
Ludmilla sempre se inspirou em Beyoncé desde quando, aos 16 anos de idade, tinha o sonho de se tornar MC. Na ocasião, lançou "Fala Mal de Mim", seu primeiro hit, e de lá para cá só contabilizou mais sucesso single a single.
Em entrevista à Glamurama, a cantora disse que vai fazer um ritual no fim de ano para fazer uma parceria com sua ídola e também agradeceu aos fãs capixabas, que, segundo a artista, foram os primeiros a reconhecê-la como famosa. 

"No Facebook, muita gente pedia para me adicionar. Primeiro, achei que fosse o pessoal da minha escola me trolando, porque quando eu disse que ia ser MC, todos riram, ninguém acreditou. Mas muita gente de São Paulo, de Vitória e de Porto Alegre começou a me adicionar. Era real, disse ela, em entrevista à publicação.
Para o fim do ano, a bonita revela qual será o truque que ela irá adotar para se sair bem em 2020: pular sete ondinhas. Isso para tentar, enfim, fazer uma parceria com Beyoncé. "Eu vou continuar quebrando muralhas e barreiras porque tenho sonhos e são eles que me movem, completou. 

