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Gracyanne Barbosa abre o jogo sobre sexo a três: 'Nada contra'

Musa fitness, Gracyanne Barbosa disse que toparia chamar uma terceira pessoa para fazer sexo com ela e o marido, Belo, com quem já é casada há sete anos; bonita também falou sobre o pole dance que instalou em sua própria casa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 dez 2019 às 10:36

Publicado em 06 de Dezembro de 2019 às 10:36

  Crédito: Paulo Eduardo
Gracyanne Barbosa confessou que toparia chamar alguém para participar de sua intimidade com Belo. "Eu não tenho nada contra", comentou ela, em recente entrevista, sobre a possibilidade de fazer sexo a três. 
musa fitness também falou sobre o fato de ter instalado um pole dance em casa, atividade à qual se dedica muito na rotina de treinos rigorosa que mantém. 
"Vou colocar para treinar, mas claro que também fazer umas danças para o marido. Eu sou super a favor de tudo que pode apimentar a relação, sempre estou trazendo coisas para inovar porque acho que não pode cair na rotina", justificou. 

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Gracyanne e Belo, casados há sete anos, também já estão colocando nos planos a possibilidade de um filho, mas a bonita ainda não garantiu que se sente 100% pronta. 
"Eu quero muito ser mãe. Ano que vem retendo diminuir um pouco a minha rotina, fisicamente não estou conseguindo ser o que gosto. Estou realmente muito cansada, gostaria de tirar um ano sabático. Quero parar um pouquinho, estar mais com a minha família, meu marido, para aí sim poder engravidar e poder curtir. Estou me programando, mas não sei de nada. Espero que a gente consiga logo", finalizou, em bate-papo com a Rede TV. 

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