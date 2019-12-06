Gracyanne Barbosa abre o jogo sobre sexo a três: 'Nada contra'

"Vou colocar para treinar, mas claro que também fazer umas danças para o marido. Eu sou super a favor de tudo que pode apimentar a relação, sempre estou trazendo coisas para inovar porque acho que não pode cair na rotina", justificou.

Gracyanne e Belo, casados há sete anos, também já estão colocando nos planos a possibilidade de um filho, mas a bonita ainda não garantiu que se sente 100% pronta.

"Eu quero muito ser mãe. Ano que vem retendo diminuir um pouco a minha rotina, fisicamente não estou conseguindo ser o que gosto. Estou realmente muito cansada, gostaria de tirar um ano sabático. Quero parar um pouquinho, estar mais com a minha família, meu marido, para aí sim poder engravidar e poder curtir. Estou me programando, mas não sei de nada. Espero que a gente consiga logo", finalizou, em bate-papo com a Rede TV.