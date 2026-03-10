Morador fica ferido após muro desabar e atingir casa em Vargem Alta

Muro desaba, danifica casa e morador fica ferido em Vargem Alta Crédito: Defesa Civil de Vargem Alta

Um homem ficou ferido após a sala e o quarto da casa onde mora serem atingidos pelo desabamento de um muro na localidade de Morro da Formiga, em Vargem Alta, na Região Serrana do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (9). A Defesa Civil municipal interditou o imóvel.

Segundo o órgão, o muro que cedeu pertence a uma residência vizinha, localizada em um nível mais alto do terreno. A casa atingida fica abaixo. O morador foi resgatado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao pronto-socorro do município. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dele.