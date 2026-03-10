Morador fica ferido após muro desabar e atingir casa em Vargem Alta
Um homem ficou ferido após a sala e o quarto da casa onde mora serem atingidos pelo desabamento de um muro na localidade de Morro da Formiga, em Vargem Alta, na Região Serrana do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (9). A Defesa Civil municipal interditou o imóvel.
Segundo o órgão, o muro que cedeu pertence a uma residência vizinha, localizada em um nível mais alto do terreno. A casa atingida fica abaixo. O morador foi resgatado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao pronto-socorro do município. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dele.
O homem vive no local com a esposa e três filhos. Após o desabamento, a família precisou deixar a residência e foi acolhida na casa de um vizinho. De acordo com a Defesa Civil, uma equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social acompanha a situação. Foram fornecidos colchões e roupas à família, já que os moradores não podem acessar o imóvel interditado. Uma nova avaliação da residência está prevista para esta terça-feira (10).