Grupo capixaba é o melhor do Brasil em gravar críticas de livros na web

João Carlos Valadares, Paulo Machado, Daniela Freire e Laís Abreu: grupo capixaba Bibliotecamentes foi premiado o melhor do Brasil em fazer resenhas em vídeo de livros na internet Crédito: Reprodução/Secult

Daniela Freire, Laís Abreu, João Carlos Valadares e Paulo Machado são os Bibliotecamentes. Eles criaram um canal no YouTube com esse nome para compartilharem resenhas de obras literárias por meio de vídeos criativos. Juntos, acabam de conquistar o título de melhores do Brasil no que fazem. É que os capixabas ganharam o primeiro lugar do I Concurso Nacional de Booktubers, que reconhece e premia profissionais desse segmento.

Paulo, que tem 21 anos e cursa Biblioteconomia, é estagiário da Biblioteca Municipal Madeira de Freitas, que fica em Cariacica. No local é que o grupo se juntava para fazer os vídeos. "Agora, para continuarmos, teremos que conciliar o dia a dia de cada um. Acho que só vai dar para fazer o encontro uma vez por mês, mais ou menos, mas tentaremos fazer o máximo possível", adianta, em entrevista ao Gazeta Online.

O universitário explica que tudo começou quando decidiram tentar a sorte para participar do concurso. Para isso, se inspiraram em outros grupos parecidos que são do Espírito Santo mesmo e até de outros Estados. Segundo Paulo, o prêmio foi até uma surpresa, já que eles não foram os primeiros a investir na área. "Nós já fazíamos algumas ações culturais dentro da agenda da biblioteca, que tem bastante coisa. Decidimos gravar os vídeos depois. Quando ficamos sabendo do concurso, pensamos em falar sobre a história de uma obra que muitas pessoas conhecessem", detalha.

No ano passado, por exemplo, fizemos até um bloco de carnaval dentro da biblioteca como parte de uma outra ação cultural que coordenamos Paulo Machado, universitário

No vídeo, que foi enviado para avaliação do júri do concurso nacional, os capixabas falam da série de livros "Desventuras em Série". Durante a filmagem, eles falam de diversos detalhes, "com o cuidado não dar 'spoiler' para aguçar ainda mais a curiosidade do leitor", como destaca Paulo. Assista:

VOLUNTÁRIOS

Nem todos os integrantes do grupo são da biblioteca ou estagiam nela. O grupo é formado por amigos que decidiram se juntar - até por questão de afinidade - e fazer algumas ações na biblioteca, dentre as quais está a gravação dos vídeos. Num futuro próximo, até Paulo perderá o vínculo profissional que tem com o espaço, porque seu contrato de estagiário vai acabar. "E só podem ser cumpridos dois anos de estágio, que eu já vou ter completado no fim deste ano", relata.

Para 2020 e os anos que seguirem, no entanto, Paulo confidencia que os Bibliotecamentes devem se encontrar na biblioteca de Cariacica, onde tudo nasceu, periodicamente, para fazerem as gravações. "A ideia é fazer com que outros jovens, até de outras bibliotecas, também fiquem incentivados a criarem projetos parecidos de incentivo à leitura e fomento à cultura", alerta. "Ainda assim, pretendemos continuar nos encontrando, quando pudermos, para dar continuidade ao projeto do canal no YouTube, além da agenda cultural que queremos continuar cumprindo no espaço", avalia.