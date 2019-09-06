Valeu, Dan!

Dan Abranches é eliminado do The Voice e fãs lamentam: "Injustiçado"

Cantor capixaba se apresentou com hit de Cazuza, mas não encantou seu técnico, Lulu Santos; na web, os fãs estão revoltados e lamentam a eliminação do rapaz

Publicado em 6 de setembro de 2019 às 08:40

Crédito: Globo/Isabella Pinheiro

O nosso Dan Abranches, de 28 anos, deixou o The Voice Brasil após as apresentações da noite desta quinta (5), quando escolheu "Blues da Piedade" (Cazuza) para tentar encantar os jurados. Mas Lulu Santos, técnico do capixaba, decidiu ficar com Flora, que cantou "My Everything" (Ariana Grande) e Lúcia, que performou "My Immortal" (Evanescence).

Antes disso, no último dia 20, Dan tinha deixado todo mundo de queixo caído com "Try" (Janis Joplin) na fase das batalhas e Lulu, seu técnico, não pensou duas vezes antes de aprovar o rapaz para a próxima fase.

No Twitter, apesar de o próprio artista não ter se manifestado, os fãs se encarregaram de dar suas opiniões sobre a eliminação. "Pelo amor de Deus. Dan 'regaçou' cantando Cazuza a outra canta Ariana igual metade das pessoas eu odeio o Lulu", escreveu uma fã, revoltada. Outra internauta questionou: "Como assim o Dan Abranches não foi salvo?".

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta