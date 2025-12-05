BMW derrapa e destrói entrada de prédio em Guarapari; veja vídeo

O motorista de uma BMW perdeu o controle do carro e destruiu a portaria de um prédio na orla da Praia do Morro, em Guarapari, por volta de 1h de quinta-feira (4). Câmeras de segurança mostram o momento do acidente (veja acima). Segundo a Polícia Militar (PM), testemunhas contaram que o carro bateu em um poste antes da colisão na entrada do edifício. As imagens mostram que chovia no momento do acidente e que estavam no automóvel o condutor e outros quatro ocupantes.

A PM informou que o condutor não estava quando os militares chegaram ao local, mas, após um tempo, se apresentou e recusou o teste do bafômetro. Ele disse aos policiais que, no momento em que desviou de um buraco, o carro aquaplanou – quando os pneus não conseguem tocar a pista devido ao nível de água. O veículo foi encaminhado a um pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES).

A proprietária da administradora responsável pelo prédio onde ocorreu o acidente, Samara Reis, disse que realiza orçamentos para mensurar o prejuízo. Ela explicou que o carro tinha placas de São Paulo e sem seguro. A empresa destacou que vai acionar a assistência jurídica para ajudar nos custos dos estragos. "Ele (motorista) não procurou o condomínio nem se colocou à disposição para ajudar. Toda a estrutura do portão vai precisar ser retirada", afirmou.