Incêndio atinge barracas de pessoas em situação de rua em Cariacica

Um incêndio atingiu barracas e materiais recicláveis de pessoas em situação de rua por volta das 20h de quinta-feira (4), no bairro Santo André, em Cariacica, nas proximidades do Faça Fácil e do Terminal de Campo Grande. O Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar as chamas.

De acordo com a corporação, ninguém ficou ferido durante a ocorrência. A Prefeitura de Cariacica informou que uma equipe do Serviço de Abordagem Social da Secretaria de Assistência Social do município foi enviada ao local para checar e direcionar as pessoas em situação de rua.