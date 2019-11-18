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Maria Gadú anuncia pausa na carreira em turnê na Europa

A cantora Maria Gadú anunciou, durante turnê na Europa, que está praticamente encerrando sua carreira musical para se dedicar a outros trabalhos; entenda
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2019 às 08:44

Publicado em 18 de Novembro de 2019 às 08:44

A cantora Maria Gadú Crédito: Reprodução/Instagram @miasigadu
Maria Gadú, 32, surpreendeu os fãs ao anunciar que fará pausa na carreira. A revelação foi feita quando a apresentadora do jornal português RTP1, perguntou se a artista pretendia seguir os mesmos rumos de seus trabalhos anteriores. "Não, é a minha última turnê, eu vou parar de fazer música" , respondeu  a artista.
"Eu quero fazer outras coisas, música de outros formatos. Voltar a fazer música com as pessoas, nas ruas, com os povos. Eu acho que esse formato do entretenimento coloca a arte em um pedestal de alguma forma", continuou Gadú, ao responder se pretendia fazer novas canções.

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A cantora está se apresentando pela Europa com a turnê "Pelle", que teve início nessa sexta-feira (15), na capital portuguesa, Lisboa, e se encerra dia 29 de novembro na cidade de Aosta, na Itália.

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