Maria Gadú anuncia pausa na carreira em turnê na Europa

Maria Gadú, 32, surpreendeu os fãs ao anunciar que fará pausa na carreira. A revelação foi feita quando a apresentadora do jornal português RTP1, perguntou se a artista pretendia seguir os mesmos rumos de seus trabalhos anteriores. "Não, é a minha última turnê, eu vou parar de fazer música" , respondeu a artista.
"Eu quero fazer outras coisas, música de outros formatos. Voltar a fazer música com as pessoas, nas ruas, com os povos. Eu acho que esse formato do entretenimento coloca a arte em um pedestal de alguma forma", continuou Gadú, ao responder se pretendia fazer novas canções.
A cantora está se apresentando pela Europa com a turnê "Pelle", que teve início nessa sexta-feira (15), na capital portuguesa, Lisboa, e se encerra dia 29 de novembro na cidade de Aosta, na Itália.