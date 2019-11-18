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Polêmica!

Pedro Scooby será pai? Amigo apaga post após entregar 'segredo'

Amigo do surfista Pedro Scooby fez post falando que ele seria pai novamente, mas em seguida apagou o registro; no entanto, a web está em polvorosa discutindo a polêmica em torno do assunto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2019 às 08:32

Publicado em 18 de Novembro de 2019 às 08:32

O surfista Pedro Scooby e a namorada, a modelo Cíntia Dicker Crédito: Reprodução/Instagram @pedroscooby
Amigo de Pedro Scooby, Harley Alves publicou em uma rede social, neste sábado (16), que Scooby, 31, seria pai novamente. Recentemente, o ex-Luana Piovani e Anitta assumiu romance com a modelo Cintia Dicker, 32, ex Angel da grife Vitoria's Secret. 
"A vida é foda. Scooby papai de novo. Ai sabe fazer filho hahaha", escreveu Alves, em seu perfil no Twitter. Após a publicação, ele apagou a mensagem. Contudo, o perfil Subcelebridades, do Intagram, conseguiu captar o tuíte do atleta.
Na noite desta sexta (15), Harley jantou com um grupo de amigos, entre eles estavam Scooby e Dicker em Portugal. Na última quarta (13),  Scooby passou por um susto ao sofrer uma queda enquanto surfava em uma onda gigante em Nazaré, em Portugal.
"Foi o pior perrengue da minha vida, disparado. Acho que foi o mais perto da morte que já cheguei. Fiquei várias ondas debaixo d'agua, todo mundo me procurando, a galera no rádio. Conseguiram me achar depois de um tempo e, graças a Deus, está tudo bem", contou ele em seu perfil no Instagram. 
> Pedro Scooby desabafa após grave acidente: "Fui perto da morte"
Scooby agradeceu ainda a um alemão chamado Sebastian, que o tirou da água de jet ski e prestou os primeiro socorros, lhe dando cobertores e oxigênio. Ele também conta no vídeo que passou mal, ainda sofre com algumas dores no corpo e não lembra de alguns detalhes do acidente. 

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Scooby teve um relacionamento de três meses com a cantora Anitta, que acabou sendo bem conturbado. Foram várias as polêmicas do casal envolvendo a ex-mulher do surfista, a atriz Luana Piovani, 43, com quem tem três filhos; Bem, 7, e os gêmeos Liz e Dom, 4. Ele a Luana terminaram o casamento em março.
Procurados, Scooby e Cintia não se manifestaram até a publicação deste texto.

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