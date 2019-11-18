Pedro Scooby será pai? Amigo apaga post após entregar 'segredo'

Amigo de Pedro Scooby, Harley Alves publicou em uma rede social, neste sábado (16), que Scooby, 31, seria pai novamente. Recentemente, o ex-Luana Piovani e Anitta assumiu romance com a modelo Cintia Dicker, 32, ex Angel da grife Vitoria's Secret.
"A vida é foda. Scooby papai de novo. Ai sabe fazer filho hahaha", escreveu Alves, em seu perfil no Twitter. Após a publicação, ele apagou a mensagem. Contudo, o perfil Subcelebridades, do Intagram, conseguiu captar o tuíte do atleta.
Na noite desta sexta (15), Harley jantou com um grupo de amigos, entre eles estavam Scooby e Dicker em Portugal. Na última quarta (13), Scooby passou por um susto ao sofrer uma queda enquanto surfava em uma onda gigante em Nazaré, em Portugal.
"Foi o pior perrengue da minha vida, disparado. Acho que foi o mais perto da morte que já cheguei. Fiquei várias ondas debaixo d'agua, todo mundo me procurando, a galera no rádio. Conseguiram me achar depois de um tempo e, graças a Deus, está tudo bem", contou ele em seu perfil no Instagram.
Scooby agradeceu ainda a um alemão chamado Sebastian, que o tirou da água de jet ski e prestou os primeiro socorros, lhe dando cobertores e oxigênio. Ele também conta no vídeo que passou mal, ainda sofre com algumas dores no corpo e não lembra de alguns detalhes do acidente.
Scooby teve um relacionamento de três meses com a cantora Anitta, que acabou sendo bem conturbado. Foram várias as polêmicas do casal envolvendo a ex-mulher do surfista, a atriz Luana Piovani, 43, com quem tem três filhos; Bem, 7, e os gêmeos Liz e Dom, 4. Ele a Luana terminaram o casamento em março.
Procurados, Scooby e Cintia não se manifestaram até a publicação deste texto.