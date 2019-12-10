Marie Fredriksson, do duo Roxette, morre aos 61 anos

A cantora Marie Fredriksson, do duo Roxette, morreu aos 61 anos. A morte foi informada no perfil oficial da banda no Instagram.
A musicista sueca enfrentava um câncer no cérebro desde 2002. Na época, ela foi diagnosticada com um tumor após sofrer um desmaio. Ao lado do parceiro Per Gessle, o duo começaria uma turnê no ano seguinte, mas a cantora dos hits Joyride e The Look precisou pausar a carreira para fazer tratamento.
Enquanto tratava o tumor, a cantora teve de enfrentar um processo de plágio. O compositor sueco Stephan Malmstedt, entrou com um processo em Londres contra o grupo por ter supostamente roubado uma de suas canções, dado prejuízo a ele e causado "sete anos de trauma emocional".
Ele acusou Per Gessle, do Roxette, de ter copiado sua canção Jenny and I no hit Sleeping in My Car, de 1993. Disse que mandou uma cópia da canção original para a gravadora da banda, a EMI, em 1991.
CARREIRA
Fredriksson formou o Roxette com o músico Per Gessie em 1986, alcançando o sucesso internacional dois anos depois, com o lançamento do álbum Look Sharp! (1988). É dele os hits "Listen to Your Heart" e "The Look".
A banda ainda tem sucessos como "It Must Have Been Love", que foi trilha sonora do filme "Uma Linda Mulher" (1990) e da novela "Verão 90" (2019), "Spending My Time", trilha da novela "Perigosas Peruas" (1992) e "Milk And Toast And Honey", da novela "Um Anjo Caiu do Céu (2001).