Marie Fredriksson, do duo Roxette, morre aos 61 anos

Marie Fredriksson e Per Gessle formavam o Roxette. Cantora faleceu nesta terça-feira (10 de dezembro) Crédito: Instagram/@realroxette

A cantora Marie Fredriksson, do duo Roxette, morreu aos 61 anos. A morte foi informada no perfil oficial da banda no Instagram.

A musicista sueca enfrentava um câncer no cérebro desde 2002. Na época, ela foi diagnosticada com um tumor após sofrer um desmaio. Ao lado do parceiro Per Gessle, o duo começaria uma turnê no ano seguinte, mas a cantora dos hits Joyride e The Look precisou pausar a carreira para fazer tratamento.

Enquanto tratava o tumor, a cantora teve de enfrentar um processo de plágio. O compositor sueco Stephan Malmstedt, entrou com um processo em Londres contra o grupo por ter supostamente roubado uma de suas canções, dado prejuízo a ele e causado "sete anos de trauma emocional".

Ele acusou Per Gessle, do Roxette, de ter copiado sua canção Jenny and I no hit Sleeping in My Car, de 1993. Disse que mandou uma cópia da canção original para a gravadora da banda, a EMI, em 1991.

CARREIRA

Fredriksson formou o Roxette com o músico Per Gessie em 1986, alcançando o sucesso internacional dois anos depois, com o lançamento do álbum Look Sharp! (1988). É dele os hits "Listen to Your Heart" e "The Look".