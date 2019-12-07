Morre empresária Tânia Cruz, filha de ex-prefeito de Vitória

A socialite e empresária Tânia Cristina Teixeira da Cruz, de 64 anos, morreu na manhã deste sábado (7), em sua casa, na Praia do Canto, em Vitória, vítima de um câncer no pâncreas.
Filha do ex-prefeito Chrisógono Teixeira da Cruz, que foi chefe do Executivo da Capital de 1971 a 1975, ela será sepultada às 15h30 deste sábado (7) no Parque da Paz, em Ponta da Fruta, Vila Velha.
Familiares e amigos de Tânia amanheceram lamentando a morte da empresária.
Engajada em projetos sociais, a última aparição pública que a socialite fez foi em um evento beneficente que aconteceu em concessionária de Vitória no dia 26 de março deste ano. Na ocasião, foram arrecadadas bolsas, sapatos e outros acessórios para um bazar da Afecc.
A empresária deixa quatro filhos, Júlia, Pedro Henrique Milly e Gabriel, e dois netos.
(Com informações da jornalista e colunista social de A GAZETA, Renata Rasseli).