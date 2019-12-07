Mamma Bruschetta começa tratamento de quimio e radioterapia

Crédito: Reprodução/Instagram @mammabruschetta

A confirmação foi dada pelo hospital onde está internada, o São Luiz. De acordo com boletim médico divulgado nesta sexta-feira (6), Mama permanece internada em observação na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). A paciente encontra-se bem, estável, sem intercorrências e se alimentando normalmente.

A nota do hospital cita os tratamentos aos quais será submetida e diz ainda que no momento não há previsão de alta hospitalar.