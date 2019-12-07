Mamma Bruschetta começa tratamento de quimio e radioterapia

Submetida a uma cirurgia após o diagnóstico de câncer no esôfago que teve há pouco mais de um mês, a apresentadora Mamma Bruschetta, 70, deverá começar o tratamento de radioterapia e quimioterapia nos próximos dias.
A confirmação foi dada pelo hospital onde está internada, o São Luiz. De acordo com boletim médico divulgado nesta sexta-feira (6), Mama permanece internada em observação na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). A paciente encontra-se bem, estável, sem intercorrências e se alimentando normalmente.
A nota do hospital cita os tratamentos aos quais será submetida e diz ainda que no momento não há previsão de alta hospitalar.
O problema de saúde foi descoberto por Mama Bruschetta por acaso. A apresentadora fazia exames para a realização de uma bariátrica (cirurgia de redução de estômago), motivo pelo qual se afastou do Fofocalizando (SBT), e os médicos encontraram o tumor maligno durante uma endoscopia.
Ela fez a remoção do nódulo também de forma endoscópica, mas precisou passar por uma nova intervenção na quarta (4). "É uma doença chata, mas nada que vai me matar por enquanto", afirmou ela após a descoberta do tumor. Mamma se dizia "muito viva e esperançosa".