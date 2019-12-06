Taylor Swift critica pressão para que mulheres engravidem

Taylor Swift durante apresentação no American Music Awards 2019 Crédito: Instagram/@amas

Taylor Swift, 29, criticou a cobrança social para que mulheres tenham filhos e comecem uma família ainda muito jovens. Para a cantora.

"Quanto mais as mulheres expressam seu desconforto publicamente, mais se torna a norma social que pessoas que fazem perguntas em festas como 'quando você vai começar uma família?' para alguém assim que completa 25 anos sejam consideradas um pouco rudes", disse a cantora.

Na última edição da revista People, que a elegeu como uma das quatro "Pessoas do Ano", ela explicou que as mulheres deveriam se sentir confiantes em se posicionar de forma contrária a questões desse tipo. "É bom termos permissão para dizer: 'Ei, só para você saber, somos mais do que incubadoras".

A artista acredita que ainda levará um tempo para que a sociedade entenda isso. "Você não precisa perguntar isso a alguém apenas porque essa pessoa tem mais de 20 anos e é mulher". Swift disse, ainda, admirar aqueles que publicamente promovem a mensagem positiva de que o envelhecimento não é algo que se deva temer ou cause vergonha.

"Eu realmente amo o fato de que há defensores no mundo falando muito bem do fato de que o envelhecimento não é uma marcha lenta para a irrelevância, a morte e a decadência", declarou a estrela, que nesta semana anunciou o lançamento de sua faixa de Natal "Christmas Tree Farm".