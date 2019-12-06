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Taylor Swift critica pressão para que mulheres engravidem

Cantora foi eleita uma das quatro 'Pessoas do Ano' pela revista People
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 dez 2019 às 20:08

Publicado em 06 de Dezembro de 2019 às 20:08

Taylor Swift durante apresentação no American Music Awards 2019 Crédito: Instagram/@amas
Taylor Swift, 29, criticou a cobrança social para que mulheres tenham filhos e comecem uma família ainda muito jovens. Para a cantora.
"Quanto mais as mulheres expressam seu desconforto publicamente, mais se torna a norma social que pessoas que fazem perguntas em festas como 'quando você vai começar uma família?' para alguém assim que completa 25 anos sejam consideradas um pouco rudes", disse a cantora.
Na última edição da revista People, que a elegeu como uma das quatro "Pessoas do Ano", ela explicou que as mulheres deveriam se sentir confiantes em se posicionar de forma contrária a questões desse tipo. "É bom termos permissão para dizer: 'Ei, só para você saber, somos mais do que incubadoras".

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A artista acredita que ainda levará um tempo para que a sociedade entenda isso.  "Você não precisa perguntar isso a alguém apenas porque essa pessoa tem mais de 20 anos e é mulher". Swift disse, ainda, admirar aqueles que publicamente promovem a mensagem positiva de que o envelhecimento não é algo que se deva temer ou cause vergonha.
"Eu realmente amo o fato de que há defensores no mundo falando muito bem do fato de que o envelhecimento não é uma marcha lenta para a irrelevância, a morte e a decadência", declarou a estrela, que nesta semana anunciou o lançamento de sua faixa de Natal  "Christmas Tree Farm".
Também foram eleitas como "Pessoas do Ano" pela revista: Jennifer Lopez, 50, Michelle Obama, 55, e  Jennifer Aniston, 50. A atriz que deu vida a Rachel Green, no seriado  Friends (1994-2004), usou o Instagram para agradecer à publicação.  "Obrigada, People por me colocar em uma companhia tão boa".

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