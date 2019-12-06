Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cinema

Documentário de Taylor Swift ganha nome e novos detalhes

Com direção de Lana Wilson, longa será exibido no Festival de Sundance
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 dez 2019 às 21:51

Publicado em 05 de Dezembro de 2019 às 21:51

Documentário Taylor Swift: Miss Americana Crédito: Twitter/Netflix
Os fãs de Taylor Swift, 29, já sabiam que a cantora ganharia um documentário sobre sua vida na Netflix, no próximo ano. 
Nesta quarta-feira (4), a plataforma de streaming revelou qual será o nome da produção: "Taylor Swfit: Miss Americana". A direção será de Lana Wilson, e ele será exibido no Festival de Sundance.
Através de seu perfil dos Estados Unidos no Twitter, a Netflix ainda revelou o que deve ser a sinopse do documentário: "Um olhar cru e emocionalmente revelador para uma das artistas mais icônicas de nosso tempo, enquanto ela aprende a abraçar seu papel não apenas como compositora e intérprete, mas como uma mulher que utiliza todo o poder de sua voz.
Recentemente, a cantora disse que Scott Borchett a e Scooter Braun estariam proibindo a Netflix de usar suas músicas no documentário.
"Em momento algum dissemos que Taylor não poderia atuar nos AMAs ou levar à frente o seu especial da Netflix. Na verdade, não temos o direito de impedi-la de se apresentar ao vivo em qualquer lugar ", rebateram através de um comunicado. "Desde a decisão de Taylor de deixar a Big Machine no ano passado, continuamos atendendo a todos os pedidos dela para licenciar seu catálogo a terceiros."

Veja Também

Taylor Swift quebra recorde no AMAs e leva prêmio de artista da década

Taylor Swift será a 1ª artista a receber prêmio de mulher da década

Taylor Swift diz que é proibida de cantar suas músicas antigas

Eles afirmam que as conversas estavam avançando até que a cantora fez esse desabafo público. "Taylor tomou uma decisão unilateral na noite passada para recrutar a sua base de fãs de uma maneira calculada que afeta muito a segurança de nossos funcionários e suas famílias", dizem os empresários no comunicado. "Taylor, a narrativa que você criou não existe. Tudo o que pedimos é ter uma conversa direta e honesta".
Em resposta ao comunicado, os empresários de Swift afirmaram ao site da Entertainment Weekly que a cantora recebeu uma carta da gravadora dizendo que eles "não concordariam em emitir licenças para gravações existentes ou renunciariam às restrições de regravação relacionadas a esses dois projetos: O documentário da Netflix e o evento Alibaba Double Eleven."

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A duplicação da BR 262 e os desafios das desapropriações
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026
Imagem de destaque
Ciclovia entre Vila Velha e Guarapari sinaliza novos tempos na mobilidade

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados