Documentário de Taylor Swift ganha nome e novos detalhes

Documentário Taylor Swift: Miss Americana Crédito: Twitter/Netflix

Os fãs de Taylor Swift, 29, já sabiam que a cantora ganharia um documentário sobre sua vida na Netflix, no próximo ano.

Nesta quarta-feira (4), a plataforma de streaming revelou qual será o nome da produção: "Taylor Swfit: Miss Americana". A direção será de Lana Wilson, e ele será exibido no Festival de Sundance.

Através de seu perfil dos Estados Unidos no Twitter, a Netflix ainda revelou o que deve ser a sinopse do documentário: "Um olhar cru e emocionalmente revelador para uma das artistas mais icônicas de nosso tempo, enquanto ela aprende a abraçar seu papel não apenas como compositora e intérprete, mas como uma mulher que utiliza todo o poder de sua voz.

TAYLOR SWIFT: MISS AMERICANA

Dir. Lana Wilson



A raw and emotionally revealing look at one of the most iconic artists of our time as she learns to embrace her role not only as a songwriter and performer, but as a woman harnessing the full power of her voice. pic.twitter.com/ElUuMbmKAS — Netflix Film (@NetflixFilm) December 4, 2019

Recentemente, a cantora disse que Scott Borchett a e Scooter Braun estariam proibindo a Netflix de usar suas músicas no documentário.

"Em momento algum dissemos que Taylor não poderia atuar nos AMAs ou levar à frente o seu especial da Netflix. Na verdade, não temos o direito de impedi-la de se apresentar ao vivo em qualquer lugar ", rebateram através de um comunicado. "Desde a decisão de Taylor de deixar a Big Machine no ano passado, continuamos atendendo a todos os pedidos dela para licenciar seu catálogo a terceiros."

Eles afirmam que as conversas estavam avançando até que a cantora fez esse desabafo público. "Taylor tomou uma decisão unilateral na noite passada para recrutar a sua base de fãs de uma maneira calculada que afeta muito a segurança de nossos funcionários e suas famílias", dizem os empresários no comunicado. "Taylor, a narrativa que você criou não existe. Tudo o que pedimos é ter uma conversa direta e honesta".