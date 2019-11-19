Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Música

Taylor Swift será a 1ª artista a receber prêmio de mulher da década

Billboard elegeu a cantora e a citou como uma das melhores de todos os tempos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2019 às 10:20

Publicado em 19 de Novembro de 2019 às 10:20

A cantora Taylor Swift Crédito: Dave Hogan
A estrela pop Taylor Swift, 29, vai receber o prêmio de mulher da década pela revista Billboard, a mais conceituada musicalmente do mundo. A cerimônia deverá acontecer no dia 12 de dezembro, em Los Angeles. O curioso é que no dia seguinte, 13 de dezembro, será celebrado o aniversário de 30 anos dela.
De acordo com a revista, Taylor é a primeira artista a receber esse troféu. Segundo a publicação, trata-se de "uma das artistas musicais mais talentosas de todos os tempos ao longo dos anos 2010".
Nesse tempo todo, Taylor Swift alcançou inúmeras conquistas profissionais, incluindo cinco álbuns que ficaram no topo das paradas na década, cinco músicas que também foram número um na parada Billboard Hot 100 e três turnês mundiais por estádios lotados.

Veja Também

Taylor Swift diz que é proibida de cantar suas músicas antigas

Ingressos para show de Taylor Swift em SP custarão até R$ 850

Taylor Swift libera clipe de 'You Need to Calm Down' com participações

A artista também ganhou dois prêmios Billboard Woman of the Year, que a elegeram a mulher do ano. 
O 14º evento anual da Billboard ainda homenageará várias outras artistas femininas de alto nível, como Alanis Morissette, Brandi Carlile, Nicki Minaj, dentre outras.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados