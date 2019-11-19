Taylor Swift será a 1ª artista a receber prêmio de mulher da década

A cantora Taylor Swift Crédito: Dave Hogan

A estrela pop Taylor Swift, 29, vai receber o prêmio de mulher da década pela revista Billboard, a mais conceituada musicalmente do mundo. A cerimônia deverá acontecer no dia 12 de dezembro, em Los Angeles. O curioso é que no dia seguinte, 13 de dezembro, será celebrado o aniversário de 30 anos dela.

De acordo com a revista, Taylor é a primeira artista a receber esse troféu. Segundo a publicação, trata-se de "uma das artistas musicais mais talentosas de todos os tempos ao longo dos anos 2010".

Nesse tempo todo, Taylor Swift alcançou inúmeras conquistas profissionais, incluindo cinco álbuns que ficaram no topo das paradas na década, cinco músicas que também foram número um na parada Billboard Hot 100 e três turnês mundiais por estádios lotados.

A artista também ganhou dois prêmios Billboard Woman of the Year, que a elegeram a mulher do ano.