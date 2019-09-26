Ingressos para show de Taylor Swift em SP custarão até R$ 850

Crédito: Dave Hogan

venda de ingressos para o show de Tickets for Fun. Os preços variam de R$ 150 a R$ 850. Amon Borges, de São Paulo (SP) - Apara ode Taylor Swift em São Paulo começa em 25 de outubro pelo site da. Os preços variam de R$ 150 a R$ 850.

A cantora pop anunciou que vai se apresentar em 18 de julho de 2020 no Allianz Parque (zona oeste), durante a turnê para divulgar o novo álbum, "Lover", lançado no fim de agosto (leia a crítica).

Haverá pré-venda exclusiva para clientes do C6 Bank de 22 a 24 de outubro.

Na agenda, a artista ainda tem participação em importantes festivais na Europa como o Roskilde (1º/7/20, na Dinamarca) e NOS Alive (9/7/20, em Portugal).

Aos 29 anos, Taylor Swift é responsável por hits como "Look What You Made Do", "Bad Blood" e "Shake it Off".

O novo disco de estúdio da cantora e compositora tem músicas como "Cruel Summer", "I Forgot That You Existed", "Me!" (com Bredon Urie, vocalista do Panic! At the Disco) e "You Need to Calm Down", que venceu o VMA 2019 (Video Music Awards) na categoria videoclipe do ano. A premiação ocorreu em 26 de agosto.