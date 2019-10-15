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Renata Rasseli

Aos 50 anos, morre o empresário capixaba Flávio Andrade

Vítima de câncer de pâncreas, o filho do empresário João Andrade deixa a  mulher Cristina Maioli Andrade e dois filhos

Publicado em 15 de Outubro de 2019 às 17:34

Públicado em 

15 out 2019 às 17:34
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Flavio Andrade Crédito: Facebook
Morreu nesta terça-feira, dia 15, aos 50 anos, o administrador e empresário Flávio Antônio Troccoli de Andrade. Vítima de um câncer de pâncreas, ele vinha lutando há um ano contra a doença. Filho do empresário João Andrade, que foi dono do  tradicional Boa Praça Supermercados, Flavinho, como era chamado, deixa a mulher  Cristina Maioli Santos de Andrade e os filhos João Flávio Santos de Andrade, 21 anos, e João Felipe Santos de Andrade, 20 anos. O velório será realizado a partir das 18h desta terça-feira e o sepultamento está marcado para as 10h desta quarta-feira, dia 16, no Cemitério Jardim da Paz, na Serra.  "Ele foi internado a primeira vez com dores abdominais há exatamente um ano, em 15 de outubro de 2018. Lutou bravamente", conta a irmã Andrea Andrade.  "Agradecemos muito por todas as orações feitas durante esses meses em que lutamos pela vida”, manifestou-se o pai, João Andrade,  pelas redes sociais. 
Andrea Andrade, Flavio Andrade e Cristina Maioli Andrade. Crédito: Mônica Zorzanelli - 23/01/2017
Flavio Andrade e Cristina Maioli Andrade  Crédito: Mônica Zorzanelli - 06/11/2016
Flavio Andrade em seu restaurante Especiarias.  Crédito: Edson Chagas - 30/05/2004
Flavio Andrade e o filho João Felipe Santos de Andrade, 20 anos. Crédito: Facebook

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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