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Após convulsão

Rapper americano Juice Wrld morre aos 21 anos

Um dos nomes em ascensão do rap americano, Jarad Anthony Higgin era seu nome real
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 dez 2019 às 17:41

Publicado em 08 de Dezembro de 2019 às 17:41

Rapper Juice Wrld tinha 21 anos e uma carreira em ascensão Crédito: Facebook Juice Wrld
FOLHAPRESS - O rapper americano Juice Wrld morreu neste domingo (8), aos 21 anos, em um hospital de Chicago após sofrer uma convulsão no aeroporto da cidade americana.
Um dos nomes em ascensão do rap americano, Jarad Anthony Higgin, seu nome real, havia desembarcado nesta manhã de um voo vindo da Califórnia. Segundo a revista Variety, ele teria sangrado pela boca e foi levado ao hospital com vida, mas não resistiu. O relatório médico não informou a causa da morte.
Conhecido pelo hit "Lucid Dreams", que acumula quase 400 milhões de reproduções no YouTube, o rapper nascido em Chicago havia acabado de completar 21 anos, na última segunda-feira (2).
O rapper começou a carreira com canções publicadas na plataforma SoundCloud, aos 15 anos. Ganhou destaque ao assinar com a gravadora Interscope Records, em 2018, e lançar o primeiro álbum, "Goodbye & Good Riddance". O single "All Girls Are the Same" chegou ao segundo lugar das paradas americanas.

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Misturando elementos do rock e do emo ao hip-hop, ele abordava temas como depressão, morte e abuso de drogas nas letras. Ainda em 2018, dedicou um EP aos rappers XXXTentation, que morreu aos 20 anos em 2018, e Lil Peep, que também morreu aos 21 anos em 2017, por conta de uma overdose.
Sua carreira também incluiu um música original na trilha sonora da animação "Homem Aranha no Aranhaverso", e uma parceria recente com o grupo de k-pop BTS, Ellie Goulding e Benny Blanco.
Seu último trabalho foi o disco "Death Race for Love", lançado em meados de 2019. Entre as parcerias, colaborou com artistas como BTS, Ellie Goulding, Panic! at the Disco e Benny Blanco.

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