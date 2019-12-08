Mãe de Gugu Liberato se emociona em missa celebrada para apresentador

Maria do Céu, de 90 anos, chegando ao velório de Gugu Liberato, seu filho, de cadeira de rodas Crédito: Reprodução/Instagram @rougebrasil.oficial

, morto aos 60 anos de idade no final de novembro, SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Familiares e amigos de Gugu Liberato , morto aos 60 anos de idade no final de novembro, participaram de uma missa pelo apresentador na tarde deste sábado (7), em São Paulo. A mãe de Gugu, Maria do Céu, a irmã Aparecida Liberato e o irmão Amandio Liberato participaram da cerimônia, que contou também com a presença de Luiza Ambiel e da apresentadora Sônia Abrão.

"A morte não é o limite para uma amizade", disse Sônia Abrão ao chegar à igreja. "Vim para dar meu apoio para a família e para a dona Maria do Céu no momento dessa perda, que é a maior do mundo." "Que as homenagens que o Gugu está recebendo pelo Brasil sejam um ponto de apoio, de suporte para a família nesse momento", completou a apresentadora.

"Estamos aqui para agradecer pelo privilégio de ter vivido ao seu lado, por seu olhar sempre amoroso seu sorriso meio tímido e cheio de amor", disse Aparecida, em uma mensagem lida para o irmão durante a cerimônia. "Seu tempo ao nosso lado foi curto, e a despedida dói demais", concluiu.

O irmão de Gugu, Amandio, afirmou, no final da cerimônia, que ainda se recupera da morte do apresentador. "Mas agora temos um anjo pelo qual podemos chamar, e o nome dele é Gugu", disse.

Luiza Ambiel, revelada pelo apresentador, afirmou mais uma vez ser grata pelo apoio que Gugu deu para sua carreira. "A gente vem pelo amor e pelo carinho que tem por ele, mas eu ainda não acredito que aconteceu", afirmou Ambiel. "Ele me ajudou muito, me orientou e me tirou de várias frias. Sou muito agradecida."

A missa aconteceu na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Jardim Paulistano (zona oeste), e foi celebrada pelo padre Osmar Alves Souza. "Somos gratos por tudo que ele nos proporcionou ao longo de sua existência, pelas experiências compartilhadas e pelo seu exemplo de vida", disse o padre durante a cerimônia que emocionou a família do apresentador. "Saiba que jamais iremos nos esquecer de tudo aquilo que seu filho deixou para todos nós", completou, ao presentear a mãe de Gugu com uma bíblia.

MORTE TRÁGICA

Cerca de duas semanas antes do acidente, Gugu foi dado como morto pela rede social da própria emissora, a Record. Na ocasião, ele teve de ir a público confirmar que estava bem. "Pessoal, alguém publicou que eu tive um enfarto. É fake, tá? Estou muito bem, obrigado", escreveu ele em seu Twitter.

Após a queda sofrida em sua casa, os médicos constataram que o apresentador não apresentava mais atividade cerebral, segundo a nota de falecimento, que não especifica a data exata da morte. Os familiares então autorizaram a doação de todos os seus órgãos, o que poderia beneficiar até 50 pessoas.

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) lamentou a morte do apresentador em suas redes sociais: "O país perde um dos maiores nomes da comunicação televisiva, que por décadas levou informação e alegria aos lares brasileiros. Que Deus o receba de braços abertos e conforte os corações de todos", disse a mensagem.

Já o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), decretou luto de três dias em razão da morte do apresentador, que ele classificou como "um de seus principais comunicadores": "O Brasil perde um talento", afirmou em nota. Já a Assembleia Legislativa ofereceu o salão nobre para a realização do velório.

Gugu Liberato deixa a mulher, Rose Miriam, e três filhos: João Augusto, de 18 anos, e as gêmeas Marina e Sofia.

O apresentador Gugu Liberato apresenta a final do "Canta Comigo", reality musical da Record que comandava Crédito: Reprodução/Twitter

TRAJETÓRIA

Gugu, que começou a trabalhar como office-boy em uma imobiliária em São Paulo, teve uma carreira repleta de sucessos e polêmicas, que incluem desde a famosa Banheira do Gugu até uma entrevista com supostos membros do PCC que faziam ameaças a políticos e jornalistas --desmentida pela própria facção.

Ele contou à Folha de S.Paulo na década de 1990 que chegou a mandar cartas para Silvio Santos, com ideias e sugestões para os programas dele, até que foi chamado. Silvio resolveu dar uma chance ao menino, na época com apenas 14 anos, contratando-o como assistente de produção, quando o apresentador ainda estava na Globo.

Ao conseguir a concessão que daria origem ao SBT, Silvio deu a oportunidade de apresentador a Gugu. Passou pelo Viva a Noite, Passa ou Repassa, Sabadão Sertanejo e Domingo Legal, onde se consolidou, chegando a mudar de horário para competir diretamente com o Domingão do Faustão (Globo), até então líder no horário.

Gugu estreou na Record em 2009, onde hoje apresentava os realities Power Couple Brasil e Canta Comigo.

Gugu também foi o responsável por alavancar a carreira de algumas boy bands famosas dos anos 1980 e 1990. Entre elas, o Dominó, que estourou em 1984 com Afonso Nigro, Nill, Marcos Quintela e Marcelo Rodrigues, e o Polegar, que tinha entre os membros o cantor Rafael Ilha, que virou celebridade ainda criança.

REPERCUSSÃO

Ana Maria Braga, Xuxa, Ana Hickmann, Fátima Bernardes, Luan Santana e outros famosos lamentaram a morte de Gugu. "Triste como amigo, triste como admirador, triste como colega, triste como telespectador. O Brasil perde um comunicador que enxergava na televisão uma ferramenta poderosa para falar com o povo", afirmou Luciano Huck.

Faustão aproveitou para esclarecer que nunca houve rivalidade com o colega: "Embora não tivéssemos amizade, sempre tivemos uma relação muito cordial e educada. Nós, que disputamos a audiência por muitos anos, fomos adversários, mas jamais inimigos. Aqui, da galera do Domingão, uma homenagem a Augusto Liberato, que foi uma das figuras mais importantes da história da televisão no Brasil".

Já o colega de emissora Rodrigo Faro fez uma edição emocionada do programa A Hora do Faro no último dia 24, mas acabou cometendo uma gafe, ao perguntar se a audiência estava boa, sem perceber que estava sendo gravado. Alguns internautas se revoltaram e o acusaram de "amigo da onça" nas redes sociais.