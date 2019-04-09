Irmão do Jorel ganha prêmio de Melhor Série de Animação na Espanha

O desenho Irmão do Jorel Crédito: Divulgação

Irmão do Jorel acaba de ganhar mais um prêmio. O desenho animado venceu na noite de sábado, 6, em Tenerife, na Espanha, o prêmio de melhor série de animação da segunda edição dos Prêmios Quirino. A terceira temporada da produção venceu concorrentes como Petit, de Bernardita Ojeda Sala (Chile, Argentina, Colômbia); e a segunda temporada de Puerto Papel, de Álvaro Ceppi (Chile, Brasil, Colômbia, Argentina).





A série brasileira, criada pelo capixaba Juliano Enrico, mostra a vida cotidiana de uma família brasileira nos anos 80. Nas redes sociais, o criador e diretor da animação agradeceu aos fãs.

"Hola @cartoonnetworkbrasil @cartoonnetworkla e @copastudio muchas gracias. Ganhamos o Prêmio Quirino de melhor série iberoamericana. Mi regalito pra todos los fãs do Irmão do Jorel e colegas que trabalham com animação no Brasil. Felicitaciones. Es un honor. Me encanta todos ustedes. Obs: esse cara de barba me ensinou a falar essas coisas em castellano. Obs2: o prêmio não é um rolo de silver tape", escreveu Juliano.

Durante a premiação, Juliano ainda dedicou o reconhecimento a todos que trabalham com ele. "É um negócio, são muitos artistas e muito talento, e tem que continuar", declarou o diretor de Irmão do Jorel.

OUTROS PRÊMIOS DA NOITE

Outra produção brasileira, Guaxuma, de Nara Normande, também foi premiada na categoria melhor curta de animação. Neste caso, a coprodução brasileiro-francesa competia contra o curta-metragem espanhol La Noria, do diretor Carlos Baena; e a coprodução franco-espanhola Soy una Tumba, de Khris Cembe.

Na principal categoria da noite, o filme colombiano Virus Tropical, de Santiago Caicedo, levou o prêmio de melhor longa-metragem do ano. Os Prêmios Quirino também reconheceram outras seis grandes obras: as espanholas Patchwork, de María Manero; La increíble historia del hombre que podía volar y no sabía cómo, de Manuel Rubio; e Black is Beltza, de Fermín Muguruza, levaram a melhor nas categorias melhor curta-metragem escolar, melhor animação sob encomenda e melhor design de som e trilha sonora original, respectivamente.

O Prêmios Quirino tem esse nome devido ao criador do primeiro longa-metragem de animação da história, Quirino Cristiani, que em 1917 dirigiu El Apóstol, uma produção argentina na qual foram utilizados 58.000 desenhos feitos à mão e várias maquetes que representavam edifícios públicos e ruas de Buenos Aires. Os prêmios foram instituídos para promover a indústria ibero-americana da animação.