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ANIMAÇÃO

Irmão do Jorel ganha prêmio de Melhor Série de Animação na Espanha

Animação brasileira concorreu na segunda edição dos Prêmios Quirino

Publicado em 09 de Abril de 2019 às 18:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 abr 2019 às 18:42
O desenho Irmão do Jorel Crédito: Divulgação
Irmão do Jorel acaba de ganhar mais um prêmio. O desenho animado venceu na noite de sábado, 6, em Tenerife, na Espanha, o prêmio de melhor série de animação da segunda edição dos Prêmios Quirino. A terceira temporada da produção venceu concorrentes como Petit, de Bernardita Ojeda Sala (Chile, Argentina, Colômbia); e a segunda temporada de Puerto Papel, de Álvaro Ceppi (Chile, Brasil, Colômbia, Argentina).
 
A série brasileira, criada pelo capixaba Juliano Enrico, mostra a vida cotidiana de uma família brasileira nos anos 80. Nas redes sociais, o criador e diretor da animação agradeceu aos fãs.
"Hola @cartoonnetworkbrasil @cartoonnetworkla e @copastudio muchas gracias. Ganhamos o Prêmio Quirino de melhor série iberoamericana. Mi regalito pra todos los fãs do Irmão do Jorel e colegas que trabalham com animação no Brasil. Felicitaciones. Es un honor. Me encanta todos ustedes. Obs: esse cara de barba me ensinou a falar essas coisas em castellano. Obs2: o prêmio não é um rolo de silver tape", escreveu Juliano.
Durante a premiação, Juliano ainda dedicou o reconhecimento a todos que trabalham com ele. "É um negócio, são muitos artistas e muito talento, e tem que continuar", declarou o diretor de Irmão do Jorel.
OUTROS PRÊMIOS DA NOITE
Outra produção brasileira, Guaxuma, de Nara Normande, também foi premiada na categoria melhor curta de animação. Neste caso, a coprodução brasileiro-francesa competia contra o curta-metragem espanhol La Noria, do diretor Carlos Baena; e a coprodução franco-espanhola Soy una Tumba, de Khris Cembe.
Na principal categoria da noite, o filme colombiano Virus Tropical, de Santiago Caicedo, levou o prêmio de melhor longa-metragem do ano. Os Prêmios Quirino também reconheceram outras seis grandes obras: as espanholas Patchwork, de María Manero; La increíble historia del hombre que podía volar y no sabía cómo, de Manuel Rubio; e Black is Beltza, de Fermín Muguruza, levaram a melhor nas categorias melhor curta-metragem escolar, melhor animação sob encomenda e melhor design de som e trilha sonora original, respectivamente.
O Prêmios Quirino tem esse nome devido ao criador do primeiro longa-metragem de animação da história, Quirino Cristiani, que em 1917 dirigiu El Apóstol, uma produção argentina na qual foram utilizados 58.000 desenhos feitos à mão e várias maquetes que representavam edifícios públicos e ruas de Buenos Aires. Os prêmios foram instituídos para promover a indústria ibero-americana da animação.
 

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