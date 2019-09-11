Cerveja capixaba ganha medalha de ouro no Mondial de La Bière 2019

A cerveja capixaba ganha novamente destaque mundial. Pelo segundo ano, a Hood Cervejaria foi premiada no Mondial de La Bière, realizado no Rio de Janeiro. Enquanto em 2018, a marca ficou em terceiro lugar no voto popular com a "Mordida do Tyson", neste ano ela levou o ouro com uma Russian Imperial Stout - RIS.
"É o segundo ano que participamos, sendo a única cervejaria capixaba presente. A gente foi para divulgar o Estado e acabamos sendo destaque num evento de nível mundial", destaca Raphael Freitas da Silva, 44, um dos sócios da Hood.
Vale lembrar que a RIS-Hood competiu com outros 396 rótulos de diversos tipos de cerveja de todo o Brasil. E o festival selecionou 10 amostras que levaram premiações de medalhas de ouro.
"Significa muito saber que o seu produto passou por uma avaliação sensorial rigorosa sem categorias pré-definidas por estilo, degustações às cegas, sem qualquer informação sobre o produto e dar notas para: aroma, sabor, sensação na boca e prazer proporcionado. Ou seja, é uma avaliação das sensações que o nosso público sentirá ao degustar nossa RIS", explica o cervejeiro.
E a cerveja ainda pode ganhar também a categoria de voto popular. O empresário conta que este resultado é sempre divulgado depois que o mundial acontece. "Mas o festival não passa nenhuma previsão", adianta Freitas.
Segundo Raphael, a receita de sucesso possui uma base bem encorpada com adição de baunilha. O sucesso da bebida no festival foi tanto que todo estoque da cervejaria acabou. "Vendemos todo o estoque que tínhamos. No domingo (8), já não tinha mais cerveja. Graças a Deus, ela foi bem falada. Provavelmente só teremos mais dela daqui a uns 30 dias", conta ele, explicando que na loja da marca, em Vila Velha, é possível achar uma similar, coma mesma base da medalhista mas adição de laranja ao invés de baunilha.
Devido ao sucesso, a Russian Imperial Stout vai ganhar até nome e rótulo. "Ela vai ganhar um nome em breve: 'RIS-Hood'. Demoramos a lançar porque tínhamos a intenção de testar a base com outros ingredientes. Mas acabou que, depois do concurso, resolvemos adiantar o lançamento".
Já esperando o concurso do ano que vem, Raphael detalha que já começou a produzir o lote que levará para o Rio. "Para o próximo mundial, já temos 100 litros dela maturando no barril de carvalho. E a nova leva, que faremos para comercializar na loja, terá um lote separado para o concurso de 2021", conta.