Arena Vitória será fechada para dar espaço a centro educacional

Whindersson Nunes foi um dos artistas que se apresentou no Arena Vitória Crédito: Camilla Baptistin | Adriana Jenner Assessoria

O tradicional ginásio do Álvares Cabral - palco de shows históricos, como a primeira apresentação do grupo RPM no Espírito Santo, no início dos anos 1980 - pode estar com os dias contados, pelo menos para apresentações culturais. O espaço, agora batizado de Arena Vitória, foi arrendado por um período de dez anos - a partir do segundo semestre de 2019 - para um grupo educacional.

O ginásio, ao contrário do boato que corre pelas redes sociais, não será demolido . Haverá uma adaptação para anexar salas de aula, nos moldes do Ginásio Dom Bosco. A quadra poliesportiva será reformada e mantida, porém, só poderá ser usada pelo grupo arrendatário.

Em conversa com a reportagem, o presidente do Álvares Cabral, Fernando Coutinho Bissoli, afirma que a Escola Americana de Vitória, que arrendou o local, promete um investimento de US$ 1 milhão durante o período de locação, o montante será usado, especialmente, em melhorias e modernização nas instalações do ginásio.

Fernando, porém, não revelou os valores do acordo com o grupo pelos dez anos de uso do ginásio, resumindo-se a dizer que foi vantajoso para o clube.

“O antigo grupo que alugou a Arena Vitória nos deixou com um prejuízo de mais de R$ 800 mil, especialmente em dívidas de contas da água e luz, além de ter ficado um ano e quatro meses sem pagar o aluguel”, revela Bissoli, complementando que a antiga administração da Arena Vitória ainda tem uma dívida de mais de R$ 600 mil com o ECAD (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição), que cuida da cobrança e distribuição de direitos autorais.

“A dívida que eles têm com o Álvares Cabral está sendo cobrada na Justiça. Ainda estamos contabilizando todos os prejuízos”, complementa.

Fernando adianta que a agenda de espetáculos do Arena Vitória continua até o final de maio. “As reformas começam na segundo semestre e as atividades do centro educacional só terão início em fevereiro de 2020”, complementa.

O administrador do Álvares também informou que não fará mudanças nas atrações agendadas para a Área Verde, como o Baile da Santinha, com Anitta e Léo Santana, marcado para o dia 25 de maio. De novidades, a reinauguração da área social do clube.

“Fizemos um investimento de R$ 2 milhões. A área, fechada desde 2016, foi totalmente reformada e será inaugurada m junho, com capacidade para duas mil pessoas. Pensamos em usá-la para atrações culturais futuramente”.

ESCOLA

O sócio-diretor Escola Americana de Vitória, Júnior Cardoso, informou que o projeto que está sendo executado pelo arquiteto Kennedy Viana está em fase de aprovações. A expectativa é de que até 2020 seja transferida para o antigo ginásio a pré-escola e o ensino fundamental 1.

Ao longo dos dez anos de arrendamento do prédio serão realizadas ainda mais duas etapas de obra, que permitirá a implementação no local do ensino fundamental 2 e do ensino médio. De acordo com Cardoso, o conceito da escola americana vai de encontro com a possibilidade de ofertar esportes olímpicos para os seus alunos, como natação, tênis, futebol de campo e esportes de quadra. "Com esta parceira com o Álvares os alunos se tornarão sócios-atletas do clube e poderão utilizar as áreas externas e esportivas após o horário de aula, que se dá por ensino integral, das 8 horas às 15h40", explicou.

Questionado sobre os investimentos que vão ser feitos na unidade, Cardoso informou que ainda estão sendo apurados, uma vez que o projeto está em fase de aprovação nos órgãos municipais. A escola, que atualmente funciona em um imóvel na Enseada do Suá, em Vitória, é internacional, com imersão em inglês.

PAULO GUSTAVO

As mudanças no Arena Vitória deixaram os fãs do ator Paulo Gustavo apreensivos. Afinal, o esperado espetáculo “Filho da Mãe - O Show” estava agendado para o local no dia 15 de junho. Na atração musical, o comediante se apresenta ao lado da mãe, Déa Lucia, e conta histórias de tantos anos de convivência.

Foi o próprio comediante que adiantou, durante um story em seu Instagram, na noite de domingo, que o Arena Vitória fecharia as portas. Ao responder uma pergunta, disse que adora se apresentar em Vitória, mas que precisaria arrumar um espaço que coubesse um grande cenário e que tivesse uma boa saída acústica. Paulo Gustavo chegou a comentar no vídeo que o local onde normalmente faz show seria demolido para dar lugar a uma universidade, o que foi negado pela presidência do Álvares Cabral.

Responsável pela vinda de “Filho da Mãe - O Show” para o Espírito Santo, a WB produções informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que está buscando um novo espaço para a apresentação e que o evento não está cancelado. Até o final da semana, uma nova área deve ser anunciada. Entre os pontos que já foram cogitados, estão o Parque de Exposições de Carapina e o Steffen Centro de Eventos, ambos na Serra.