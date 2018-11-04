Walcyr Carrasco e Juliana Paes passaram dois dias no ES; veja detalhes

Juliana Paes e Maria Gorete Frontino durante visita na Igreja São Sebastião, em Afonso Cláudio, nesta sexta-feira (02) Crédito: Internauta

A empresária foi escolhida para mostrar as belezas do Estado devido a um contato do advogado Ricardo Ambrozio Filgueiras com o escritor Walcyr Carrasco, que são amigos. "Ele comentou com Walcyr sobre as belezas do Espírito Santo e que havia uma grande mulher que poderia ajudá-lo conhecer". O escritor ficou curioso e, assim, decidiu vir ao encontro de Maria Gorete para desbravar o Estado.

O talentoso trio desembarcou em terras capixabas na última quinta-feira (01). Hospedados na Praia da Costa, em Vila Velha, o jantar foi por conta da empresária, que os recepcionou na própria casa. "Foi uma honra ver esse renomado dramaturgo vindo aqui, em nosso Estado, durante o feriado. Receber a Amora foi incrível também, pois é uma grande diretora. A Juliana é uma graça. Todos foram muito simpáticos", descreveu.

Como boa anfitriã, Gorete ofereceu a nossa maior iguaria: a moqueca capixaba: "Não poderíamos deixar de oferecer. Eles amaram", contou. Sobre o cardápio oferecido, Gorete afirma que foi algo bem caseiro. "Comeram galinha com quiabo e peixe assado com farofa".

PASSEIOS

Na sexta-feira (1), pela manhã, os visitantes tomaram um belo café da manhã com a empresária e seguiram, em três carros, para desbravar as belezas do Espírito Santo. Em Afonso Cláudio, na região Serrana e cidade natal de Gorete, o trio conheceu uma das principais atrações turísticas da cidade: a Pedra Três Pontões.

Eles visitaram também a igreja São Sebastião. "Um dos tempos religiosos mais bonitos do Brasil", defendeu a empresária. Os globais também passaram pela região de Pedra Azul, em Domingos Martins. E a visita foi longa: só encerrou às duas da manhã.

O escritor Walcyr Carrasco esteve em Afonso Claudio Crédito: Reprodução/Instagram

A empresária acrescenta que se inspira muito no escritor. "Muitos temas dele, dentro da dramaturgia, mostram a realidade do Brasil. Ele me inspira muito. Eu sempre pensava que já era hora do Espírito Santo ser divulgado. A Amora também dirigiu importantes trabalhamos, como Avenida Brasil".