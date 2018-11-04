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Novela

Walcyr Carrasco e Juliana Paes passaram dois dias no ES; veja detalhes

Autor e atriz foram guiados por empresária numa viagem para desbravar as belezas do Espírito Santo, que podem dar o tom da próxima novela da Globo

Publicado em 03 de Novembro de 2018 às 21:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2018 às 21:35
Juliana Paes e Maria Gorete Frontino durante visita na Igreja São Sebastião, em Afonso Cláudio, nesta sexta-feira (02) Crédito: Internauta
A empresária Maria Gorete Frontino foi só elogios à visita do escritor Walcyr Carrasco, acompanhado da atriz Juliana Paes e da diretora Amora Mautner, ao Espírito Santo. Juntos, eles visitaram importantes pontos turísticos do Estado, como os Três Pontões e a Igreja São Sebastião, em Afonso Cláudio, e Pedra Azul, em Domingos Martins, com a possibilidade de se ter uma novela com história que se passa no ES.
A empresária foi escolhida para mostrar as belezas do Estado devido a um contato do advogado Ricardo Ambrozio Filgueiras com o escritor Walcyr Carrasco, que são amigos. "Ele comentou com Walcyr sobre as belezas do Espírito Santo e que havia uma grande mulher que poderia ajudá-lo conhecer". O escritor ficou curioso e, assim, decidiu vir ao encontro de Maria Gorete para desbravar o Estado.
O talentoso trio desembarcou em terras capixabas na última quinta-feira (01). Hospedados na Praia da Costa, em Vila Velha, o jantar foi por conta da empresária, que os recepcionou na própria casa. "Foi uma honra ver esse renomado dramaturgo vindo aqui, em nosso Estado, durante o feriado. Receber a Amora foi incrível também, pois é uma grande diretora. A Juliana é uma graça. Todos foram muito simpáticos", descreveu.
Como boa anfitriã, Gorete ofereceu a nossa maior iguaria: a moqueca capixaba: "Não poderíamos deixar de oferecer. Eles amaram", contou. Sobre o cardápio oferecido, Gorete afirma que foi algo bem caseiro. "Comeram galinha com quiabo e peixe assado com farofa".
PASSEIOS
Na sexta-feira (1), pela manhã, os visitantes tomaram um belo café da manhã com a empresária e seguiram, em três carros, para desbravar as belezas do Espírito Santo. Em Afonso Cláudio, na região Serrana e cidade natal de Gorete, o trio conheceu uma das principais atrações turísticas da cidade: a Pedra Três Pontões.
Eles visitaram também a igreja São Sebastião. "Um dos tempos religiosos mais bonitos do Brasil", defendeu a empresária. Os globais também passaram pela região de Pedra Azul, em Domingos Martins. E a visita foi longa: só encerrou às duas da manhã.
O escritor Walcyr Carrasco esteve em Afonso Claudio Crédito: Reprodução/Instagram
A empresária acrescenta que se inspira muito no escritor. "Muitos temas dele, dentro da dramaturgia, mostram a realidade do Brasil. Ele me inspira muito. Eu sempre pensava que já era hora do Espírito Santo ser divulgado. A Amora também dirigiu importantes trabalhamos, como Avenida Brasil".
A equipe de produção ficou em terras capixabas até este sábado (3). Sobre os detalhes da novela? São cenas para os próximos capítulos. 

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