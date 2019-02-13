Morre Bibi Ferreira aos 96 anos por problema cardíaco

Crédito: Selmy Yassuda/Reprodução/Facebook Bibi Ferreira

Morreu Bibi Ferreira, nesta quarta-feira (13), aos 96 anos, vítima de uma parada cardíaca. A atriz, cantora, diretora, apresentadora e um dos maiores fenômenos artísticos do Brasil estava em sua casa no Flamengo, no Rio de Janeiro, quando passou mal.

A informação foi confirmada pela filha de Bibi, Tina Ferreira, fruto do relacionamento da artista com Armando Carlos Magno - segundo de seus seis maridos.

Bibi já havia colocado fim à sua carreira de 77 anos nos palcos no ano passado, quando emitiu nota oficial à imprensa esclarecendo que, apesar de nunca ter pensado em parar, se orgulhava da própria trajetória.

Nunca pensei em parar. Essa palavra nunca fez parte do meu vocabulário, mas entender a vida é ser inteligente. Fui muito feliz com minha carreira. Me orgulho muito de tudo que fiz. Obrigada a todos que de alguma forma estiveram comigo, a todos que me assistiram, a todos que me acompanharam por anos e anos. Muito obrigada - Bibi Ferreira, artista

HISTÓRIA

No início de 2013, apresentando o espetáculo "Histórias e Canções" em temporada popular no teatro Carlos Gomes, na praça Tiradentes, no Rio, Bibi Ferreira começou a tossir no meio de um quadro e depois, recuperada, explicou: "É alergia. Sou alérgica a teatro".

A plateia lotada riu muito. Então com 90 anos, a atriz, reza a lenda teatral, havia estreado no palco ainda bebê, aos 24 dias, na peça "Manhã de Sol", da companhia em que trabalhava seu pai, o lendário ator Procópio Ferreira (1898-1979).

Ela teria entrado no lugar de uma boneca, de última hora, levada no colo pela atriz Abigal Maia, dona da companhia, mulher do dramaturgo Oduvaldo Viana e sua madrinha. O nome de Bibi, nascida em junho de 1922 no Rio, era Abigail Izquierdo Ferreira.

Izquierdo veio da mãe, a espanhola Aída Izquierdo, corista de teatro de revista. Até os 18, quando estreou oficialmente como atriz ao lado do pai, Bibi cantou e dançou esporadicamente, levada por Aída, pela América Latina e no Rio, nos palcos e num filme.

Seu primeiro personagem propriamente teatral foi Mirandolina, de "La Locandiera", de Goldoni, em 1941. Três anos depois, com o teatro brasileiro em fase de modernização, já tinha sua própria companhia, por onde passaram iniciantes como Cacilda Becker.

No final dos anos 1940, depois de um período de estudos na prestigiosa Royal Academy of Dramatic Art, em Londres, estreou também como diretora, o que faria ao longo da carreira, montando de brasileiros como Nelson Rodrigues a clássicos.

Uma peça em que trabalhou como atriz e para a qual retornou depois como diretora, em seguidas remontagens que lembravam o maior sucesso de Procópio, que ela sempre tratou carinhosamente como "papai", foi "Deus lhe Pague", de Joracy Camargo.

Defensora do teatro como ofício, a exigir dedicação e técnica, Bibi se orgulhava da voz, que lhe permitia ser ouvida por toda a sala, sem microfone, nos maiores teatros. Os espetáculos que mais marcaram a sua trajetória foram todos musicais.

Ela passou a priorizar o gênero na década de 1960. Um dos espetáculos que trouxe de Nova York foi "My Fair Lady", em 1964, junto com Paulo Autran, ator que voltaria a dividir o palco com ela no musical "O Homem de La Mancha", de 1972.

Seu maior personagem, Edith Piaf, nasceu de outra peça da Broadway, que acabou se concentrando nas canções, na adaptação dirigida por Flávio Rangel. Estreou em 1983 e ficou sete temporadas em cartaz, voltando em cenas pontuais de outros espetáculos.

Mas é um musical criado em 1975 por Chico Buarque e Paulo Pontes, então seu marido, que ela recordava com mais carinho -a ponto de considerar "Gota D'Água", adaptação de "Medeia" para uma comunidade carioca, "a maior obra da dramaturgia nacional".

Em setembro de 2018, Bibi anunciou sua aposentadoria dos palcos. Embora admiradora da Broadway, Bibi defendia com persistência o teatro brasileiro. Um de seus últimos projetos, que não conseguiu viabilizar, foi um espetáculo de revista com orquestra, coristas e luxo, para uma geração que só conhece musical americano, hoje.