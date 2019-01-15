Amaro Lima quer retomar carreira em 2019 com shows, evento e streaming

O músico Amaro Lima Crédito: Reprodução/Instagram @omundoeumbatuque

Amaro Lima está pronto para romper a era da internet apostando todas as fichas no streaming. Sumido do mercado de lançamentos, o capixaba está montando uma coletânea de músicas especial para estreia nas plataformas digitais. "Hits capixabas" aparece após um hiato de oito anos sem novidades. O último lançamento genuinamente de Amaro foi em 2011, no disco "Delicidade". Aos 40 anos, o nossoestá pronto para romper a era da internet apostando todas as fichas no. Sumido do mercado de lançamentos, o capixaba está montando uma coletânea de músicas especial para estreia nas plataformas digitais. "Hits capixabas" aparece após um hiato de oito anos sem novidades. O último lançamento genuinamente de Amaro foi em 2011, no disco "Delicidade".

O nome já não é de agora: é o mesmo de um show que fez em 2018 para relembrar os sucessos que já cantou ao longo da carreira. Desde que teve a ideia de invadir as plataformas digitais, pensou em fazer pesquisas para saber quais músicas os fãs queriam ouvir primeiro.

"Nesse primeiro momento, acho que vou inserir apenas títulos que já existem, para relembrar a trajetória mesmo. Mas pode ser que adiante algo novo", confidencia, adiantando, em entrevista ao Gazeta Online, que já possui alguns trabalhos inéditos prontos.

Apesar de não ter data exata para ser lançada, a coletânea contou com participação direta de internautas que fazem parte do círculo de amizade do músico. É que ele chegou a fazer um post no Facebook para saber quais são as canções "mais mais" que o povo gosta. Veja:

Amaro quer estar com tudo pronto até fevereiro de 2019 para começar a tocar no Spotify, mas explica que existem trâmites até legais que podem alterar a data: "Estou vendo tudo isso para fazer tudo certo, de acordo com cada música que vai entrar. Mas espero que antes do carnaval".

Mas antes do lançamento, o músico tem shows marcados: um para homenagear o Manimal e outros dois já apresentando o novo projeto. Eles acontecem nos dias 26 de janeiro, em Linhares, 2 e 16 de fevereiro, na Praia do Canto, em Vitória, respectivamente.

"Quem viveu a época do Manimal (banda de que Amaro fez parte) ou os anos 2000 e sente saudade de muita música. E quem não viveu, só ouviu, tem que ter a oportunidade de ter a experiência", justifica ele, dizendo que a retomada da carreira solo vai proporcionar ainda uma divulgação de um pouco da história musical do Estado às novas gerações.

PREPARAÇÃO

O preparo para esta nova fase envolveu grande estudo por parte de Amaro. Ele foi entender da nova era do mercado musical nos Estados Unidos. Lá, dedicou alguns meses aos estudos de Music Business.

"Nesse meio tempo conversei com vários amigos da economia criativa e de dois anos para cá que aperfeiçoei os estudos, fui para os Estados Unidos... Acho que é tendência e lá fora essa questão empreendedora na arte é muito mais comum e evoluída", avalia.

Em 2018, Amaro já colocou em prática o que aprendeu e realizou no Espírito Santo a primeira edição do Soyn - evento voltado para o segmento da música onde compartilhou a sua trajetória e táticas para empreender na música. Em 2019, o evento deve ganhar uma segunda edição.

Segundo Amaro, esse lado empreendedor foi progredindo aos poucos, mas começou desde o Manimal. "Você aprende, no seu ofício, não só a criar, mas também de que forma vai dar para você viver daquilo. E eu sou feliz de fazer o que eu gosto", dispara.

Vale lembrar que além da carreira solo, nesse hiato de oito anos, o capixaba trabalhou em projetos como o "7 Kinds of Monkeys", "Amaro e os Mandrakes" e Rebitz. Alguns deles, ficaram famosos no meio de eventos particulares e corporativos.

Em suas palavras, o músico fala que deu um "break sem querer" na carreira, mas passou a ser contratado para casamentos, formaturas e confraternizações de empresas - ramo que não pretende abandonar, mesmo reabrindo sua agenda para shows ao público.

Existe muito mais coisa no mercado da música do que só show ou só Spotify. Nem tudo é mil maravilhas na música, mas em nenhuma profissão é assim Amaro Lima, músico

INSIGHT

"Um dia parei para olhar minha agenda de um ano e vi que estava com todos os sábados ocupados com eventos fechados e corporativos. Trabalho muito, mas é um mercado invisível, você não sai na mídia, no jornal, não faz anúncio... Senti saudades", relata Amaro sobre a decisão de retomada da carreira ao público.