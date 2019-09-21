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Philipe Lemos fica em 2º lugar dos assuntos mais comentados no Twitter

A marca com a hashtag #PhilipeLemosNoJN foi atingida até o encerramento do Jornal Nacional neste sábado (21)

Publicado em 

21 set 2019 às 18:34

Publicado em 21 de Setembro de 2019 às 18:34

Philipe Lemos na bancada do Jornal Nacional Crédito: Laís Magesky
Âncora do ES1, da TV Gazeta, Philipe Lemos assumiu a bancada do Jornal Nacional ao lado da jornalista Ana Lídia Daibes, de Rondônia, neste sábado (21) — e o resultado não poderia ter sido diferente. Com todo o carisma e profissionalismo, a hashtag #PhilipeLemosNoJN ficou em 2º nos assuntos mais comentados no Twitter no Brasil até o encerramento do telejornal.
> Capixabas desejam "boa sorte" a Philipe Lemos e jornalista manda recado
> Philipe Lemos usa de exercícios e estética para manter o corpo
Guiados pelo Twitter do Gazeta Online, os internautas embarcaram na hashtag e enviaram todo o carinho e encheram Philipe de elogios. Ao finalizar o Jornal Nacional, Philipe agradeceu à parceria de Ana Lídia e encerrou com "boa noite, e até uma próxima, quem sabe". Philipe Lemos ganhou cerca de 10 mil seguidores no Instagram apenas durante a exibição do telejornal.
VEJA TWEETS
Em um momento do Jornal Nacional em que é dada a previsão do tempo, Philipe comentou que a capital do Espírito Santo também é conhecida por "Ventória" e arrancou risos dos colegas. No Twitter, os internautas interagiram.
Trending Topics do Brasil Crédito: Reprodução | Twitter
A edição ainda mostrou uma reportagem feita pela TV Gazeta sobre grupos de Whatsapp em que pessoas compartilham informações de blitz. Já sobre o Estado de Ana Lídia, foi exibida uma reportagem que fala que pomeranos saíram do Estado capixaba para Rondônia.
Philipe Lemos no Jornal Nacional Crédito: Reprodução | Twitter

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