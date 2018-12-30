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Retrospectiva: o ano de 2018 em fotos

Tragédias, vitórias, desafios. O mundo não é o mesmo depois deste ano

Publicado em 30 de Dezembro de 2018 às 16:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 dez 2018 às 16:13
Peço licença aos leitores para um desabafo: 2018 não foi, definitivamente, um ano para quem se dobra às intempéries. Chegada a reta final desta jornada, olhar para trás e relembrar tudo o que aconteceu traz a sensação de que os últimos 12 meses duraram muito mais que 365 dias.
Neste último domingo do ano, propusemos aos editores da Redação elencar os destaques do noticiário. O pedido foi simples: cada área deveria indicar de seis a sete pontos memoráveis deste ano. Como vocês poderão notar (e ler!) nas páginas a seguir, a conta teve que ser ampliada.
Foram tantos os acontecimentos que nem parece que a tragédia de Linhares, que vitimou os meninos Kauã e Joaquim, foi neste ano. E o que dizer da queda do helicóptero do governador Paulo Hartung?
A política foi um capítulo à parte neste ano intenso. No começo da campanha eleitoral, o líder nas pesquisas, Jair Bolsonaro, tomou uma facada durante ato em Juiz de Fora. Do hospital, praticamente sem falar nada, ganhou a eleição. E quando achávamos que nada mais faltava acontecer, na semana passada o ex-governador Gerson Camata morreu, assassinado por um ex-assessor, no coração da Praia do Canto, em Vitória.
Cenas incríveis, chocantes, que foram precedidas e sucedidas por tantas outras lembranças que parece que um ano só não deu conta de tudo! Mas o melhor é apostar no otimismo e acreditar que o futuro será de prosperidade: 2019 está batendo à porta e, aqui da Redação, desejamos ter muitas boas notícias para dar a vocês.
Confira a galeria que preparamos:

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