Retrospectiva: o ano de 2018 em fotos

Peço licença aos leitores para um desabafo: 2018 não foi, definitivamente, um ano para quem se dobra às intempéries. Chegada a reta final desta jornada, olhar para trás e relembrar tudo o que aconteceu traz a sensação de que os últimos 12 meses duraram muito mais que 365 dias.

Neste último domingo do ano, propusemos aos editores da Redação elencar os destaques do noticiário. O pedido foi simples: cada área deveria indicar de seis a sete pontos memoráveis deste ano. Como vocês poderão notar (e ler!) nas páginas a seguir, a conta teve que ser ampliada.

Foram tantos os acontecimentos que nem parece que a tragédia de Linhares, que vitimou os meninos Kauã e Joaquim, foi neste ano. E o que dizer da queda do helicóptero do governador Paulo Hartung?

A política foi um capítulo à parte neste ano intenso. No começo da campanha eleitoral, o líder nas pesquisas, Jair Bolsonaro, tomou uma facada durante ato em Juiz de Fora. Do hospital, praticamente sem falar nada, ganhou a eleição. E quando achávamos que nada mais faltava acontecer, na semana passada o ex-governador Gerson Camata morreu, assassinado por um ex-assessor, no coração da Praia do Canto, em Vitória.

Cenas incríveis, chocantes, que foram precedidas e sucedidas por tantas outras lembranças que parece que um ano só não deu conta de tudo! Mas o melhor é apostar no otimismo e acreditar que o futuro será de prosperidade: 2019 está batendo à porta e, aqui da Redação, desejamos ter muitas boas notícias para dar a vocês.