Vitória ganha ateliê, hostel e bistrô em novo espaço cultural

O artista plástico Caio Cruz e o cozinheiro Fabrício Costa: casal sócio do Ateliê da Oca, novo centro cultural do Centro de Vitória Crédito: Vitor Jubini

espaço cultural com conceito diferenciado, que abre as portas pela primeira vez neste sábado (14). A proposta do local é servir de bistrô-galeria, ateliê com aulas e oficinas de arte, hostel com capacidade para até 8 pessoas, loja de artesanatos e pequenas obras e espaço para eventos. No total, os cômodos do empreendimento acomodam até 150 pessoas. Vitória respira arte que não é de hoje. O Centro de Vitória , então, nem se fale. E é lá onde se instalará o Ateliê da Oca, novocom conceito diferenciado, que abre as portas pela primeira vez neste sábado (14). A proposta do local é servir de bistrô-galeria, ateliê com aulas e oficinas de arte, hostel com capacidade para até 8 pessoas, loja de artesanatos e pequenas obras e espaço para eventos. No total, os cômodos do empreendimento acomodam até 150 pessoas.

Trata-se de uma casa antiga, que foi alugada pelo casal Caio Cruz e Fabrício Costa, que foi transformada em um espaço plural, que vai abarcar todas as manifestações de arte possíveis. Além da disponibilidade de ambientes, mensalmente será divulgada programação especial, que acontecerá concentradamente às sextas, sábados e domingos, a princípio.

Crédito: Vitor Jubini

De acordo com Fabrício, conhecido artisticamente como Fab's Costa, todos os ambientes já estarão ocupados logo na inauguração, para que os visitantes já entendam a proposta diferenciada que a Oca trará: "O próprio nome já remete a um lugar que acolhe. Teremos o bistrô, lojinha de artesanato com obras já à venda, galeria e espaço para eventos culturais. Dividimos bem o espaço, que foi todo reformulado para agregar e ser point cultural da cidade".

A ideia surgiu porque temos muita coisa em comum, Caio e eu, e pensamos em reunir todas as nossas afinidades na arte nesse espaço. Cada fim de semana, em que haverá programação especial, contaremos com outros artistas parceiros. Na inauguração, serão sete artistas, por exemplo. E a ideia é que a gente consiga consolidar o movimento de levar as pessoas até lá Fabrício Costa, responsável pelo bistrô da Oca e sócio do espaço

Já Caio ressalta as oportunidades que instalar uma locação como essa no Centro da Cidade proporcionam. Ele, que será o professor de artes, pintura e desenho da Oca, já coordenou um ateliê na Praia do Canto, também em Vitória. Mas se motivou ainda em se mudar porque o tamanho físico do local já não comportava a demanda. "A ideia é aproveitar a vocação que o Centro tem para o turismo e cultura para contribuir com o resgate e valorização da nossa história, do Centro de Vitória, e valorizar os artistas daqui", fala.

Jalan Jalan, café que se propõe a trazer eventos culturais de graça em Vitória. Instalado na Praia do Canto, o ambiente tem mostras, rodas de conversa e a própria cafeteria à disposição dos visitantes. Mas a ideia dos sócios Caio e Fabrício aborda um pouco mais que isso e talvez seja diferente no ponto em que consegue abraçar tudo isso de vez, como explica Fabrício: "Estamos bem animados com tudo, a expectativa realmente é de conseguir atingir e envolver o número máximo de artistas e entusiastas possível e acreditamos que a aceitação será muito boa". A Oca lembra bastante o. Instalado na Praia do Canto, o ambiente tem mostras, rodas de conversa e a própria cafeteria à disposição dos visitantes. Mas a ideia dos sócios Caio e Fabrício aborda um pouco mais que isso e talvez seja diferente no ponto em que consegue abraçar tudo isso de vez, como explica Fabrício: "Estamos bem animados com tudo, a expectativa realmente é de conseguir atingir e envolver o número máximo de artistas e entusiastas possível e acreditamos que a aceitação será muito boa".

De princípio, a Oca funcionará em horários pré-definidos todos os dias e com programação especial no final de semana. O bistrô abre de sexta a domingo com cafeteria e até almoço executivo no cardápio.

Crédito: Vitor Jubini

SERVIÇO

Inauguração do Ateliê da Oca

Onde: Ateliê da Oca (Rua do Rosário, 114, Centro de Vitória)

Quando: 14 de setembro de 2019 (sábado), às 18h