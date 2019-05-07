Marido de Caroline Bittencourt será indiciado por homicídio culposo

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Caroline Bittencourt, na última semana. A informação é confirmada pelas autoridades, que alegam que o homem assumiu o risco ao decidir navegar mesmo com o mau tempo. O empresário Jorge Sestini será indiciado pela Polícia Civil (PC) por homicídio culposo - quando não há a intenção de matar - pela morte da esposa, a modelo, na última semana. A informação é confirmada pelas autoridades, que alegam que o homem assumiu o risco ao decidir navegar mesmo com o mau tempo.

Segundo informações do G1, o delegado Vanderlei Pagliarini decidiu pelo indiciamento após ouvir formalmente o dono da marina da qual o casal partiu na embarcação. O marinheiro que resgatou o empresário, segundo a reportagem, também foi ouvido.

De acordo com informações do inquérito, há indícios da conduta culposa de Jorge, que foi advertido sobre o mau tempo que poderia atingir Ilhabela, no litoral paulista, e região, mas mesmo assim decidiu não abandonar o passeio em alto mar.