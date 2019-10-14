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'Irmão do Jorel' disputa o Emmy Internacional Kids 2019

Animação do capixaba Juliano Enrico se junta a 'Malhação: vidas brasileiras', 'The Voice Kids' e duas séries na busca por um dos troféus

Publicado em 14 de Outubro de 2019 às 20:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 out 2019 às 20:04
A animação "Irmão do Jorel", do capixaba Juliano Enrico Crédito: Divulgação/Cartoon Network
O Espírito Santo pode ter um Emmy para chamar de seu. "Irmão do Jorel", do capixaba Juliano Enrico, está entre as produções indicadas ao Emmy Kids Internacional 2019. A obra disputa na categoria Animação.
O anúncio foi comemorado pelos dubladores da animação num post da página oficial do "Irmão do Jorel" no Facebook.
Além de "Irmão do Jorel", outras produções brasileiras estão na disputa: "The voice kids" , na categoria programa de entretenimento sem roteiro, "Malhação: vidas brasileiras", como melhor série; a série documental "Nosso sangue, nosso corpo", da Fox, na categoria factual; e a websérie "Malhação ao vivo", em que os atores comentam os acontecimentos do folhetim, foi indicada como melhor projeto digital.

OUTROS PRÊMIOS

Esta indicação pode render mais um prêmio para a animação. Em agosto deste ano, "Irmão do Jorel" venceu a categoria de Melhor Série Brasileira de Animação no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro.

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Em abril, o desenho ganhou o prêmio de melhor série de animação da segunda edição dos Prêmios Quirino, na Espanha. A terceira temporada da produção venceu concorrentes como Petit, de Bernardita Ojeda Sala (Chile, Argentina, Colômbia); e a segunda temporada de Puerto Papel, de Álvaro Ceppi (Chile, Brasil, Colômbia, Argentina).
Durante a premiação, Juliano ainda dedicou o reconhecimento a todos que trabalham com ele. "É um negócio, são muitos artistas e muito talento, e tem que continuar", declarou o diretor de Irmão do Jorel.

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