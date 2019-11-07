Capixaba é eleita menina mais bonita do mundo na Europa

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Posted @withrepost  @missesminimirimjuvenil Momento da coroação! Alice você conseguiu! É a MISS FACE OF THE WORLD 2019! A menina mais linda do MUNDO!!! Coordenação Nacional: Edenir Vaz Coordenação Estadual: Ivete E Thays do Espírito Santo #DeusSempreNoComando