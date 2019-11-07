Capixaba é eleita menina mais bonita do mundo na Europa

Alice Stange Martins acaba de ser eleita Mini Miss Face Of Europe World 2019. A pequena, de 7 anos, venceu cerca de 50 concorrentes da mesma faixa etária. Natural de Santa Maria de Jetibá, região Serrana do Espírito Santo, Alice agora é dona do rosto mais bonito do mundo.
O concurso de beleza aconteceu na Inglaterra com uma etapa em Paris, na França. Durante a competição, a Mini Miss Brasil 2019 também acabou passeando pelos parques da EuroDisney.
"Ganhamos! Alice foi eleita a mais bonita do mundo. Sabíamos que ela estava preparada e estávamos bastante confiantes de que ela conseguiria ao menos algum título. Mas agora ela volta com o título máximo mundial e estamos em total êxtase", comemora Thays do Espírito Santo, que ao lado da mãe, Ivete do Espírito Santo, descobriu a mini miss na franquia de concurso que detêm, Miss Espírito Santo Mini, Mirim, Juvenil e Teen.
Alice, neste momento, está voltando ao Brasil depois de alguns dias que foi submetida aos testes do concurso. Mas, nas redes sociais, também comemorou a vitória, postando cliques do momento em que foi coroada, em cerimônia que aconteceu em Londres, na Inglaterra, na madrugada desta quinta-feira (7), no horário de Brasília.
A pequena foi acompanhada do pai ao concurso internacional e antes de chegar até lá passou por concursos municipal, estadual e nacional. Antes de ser eleita a mais bonita do mundo, Alice ostentava a faixa de Mini Miss Brasil 2018.