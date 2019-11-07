Briga por fortuna e ameaças: Andréa Nóbrega desperta passado polêmico

Andréa Nóbrega, socialite e ex-Mulheres Ricas Crédito: Fernando Espina

Toda a relação conturbada que Andréa Nóbrega e Carlos Alberto de Nóbrega tiveram durante 23 anos de casamento está sendo revivida por fãs e internautas do lado de fora de "A Fazenda", reality de que a loira participa atualmente e só faz criar mais polêmica. No confinamento, a socialite está sendo alvo de críticas e climões com os outros colegas, o que faz os espectadores usarem de situações passadas para comentarem o que acontece atualmente.

Crédito: Fernando Espina

Andréa e Carlos Alberto se separaram oficialmente em 2009, quando seus gêmeos, Maria Fernanda e João Victor, fizeram 10 anos de idade. Na ocasião, a bonita revelou que o ex-marido não gostava de nada do que ela fazia e pouco tempo depois disso Andréa fez fama no reality Mulheres Ricas, ao lado de Val Marchiori e Brunete Fraccaroli.

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