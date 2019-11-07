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Briga por fortuna e ameaças: Andréa Nóbrega desperta passado polêmico

Ex-Mulheres Ricas, que foi casada com Carlos Alberto de Nóbrega, Andréa Nóbrega participa de 'A Fazenda' e suas polêmicas dentro do confinamento só estão revivendo o passado de climão que a loira tem do lado de fora do reality da Record
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2019 às 09:51

Publicado em 07 de Novembro de 2019 às 09:51

Andréa Nóbrega, socialite e ex-Mulheres Ricas Crédito: Fernando Espina
Toda a relação conturbada que Andréa Nóbrega e Carlos Alberto de Nóbrega tiveram durante 23 anos de casamento está sendo revivida por fãs e internautas do lado de fora de "A Fazenda", reality de que a loira participa atualmente e só faz criar mais polêmica. No confinamento, a socialite está sendo alvo de críticas e climões com os outros colegas, o que faz os espectadores usarem de situações passadas para comentarem o que acontece atualmente. 
  Crédito: Fernando Espina
Andréa e Carlos Alberto se separaram oficialmente em 2009, quando seus gêmeos, Maria Fernanda e João Victor, fizeram 10 anos de idade. Na ocasião, a bonita revelou que o ex-marido não gostava de nada do que ela fazia e pouco tempo depois disso Andréa fez fama no reality Mulheres Ricas, ao lado de Val Marchiori e Brunete Fraccaroli. 
  Crédito: Fernando Espina
Na ocasião, a loira ainda se enfiou em outro alvo de críticas quando vazou a informação de que ela vivia apenas com pouco mais de R$ 10 mil por mês, dinheiro fruto de uma suposta pensão que ela recebia de Carlos Alberto. No reality, Val Marchiori zombou do valor e Andréa teve que desmentir toda a situação, já que ostentava um closet com dezenas de bolsas que juntas somam uma cifra praticamente milionária. 

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